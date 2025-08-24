Las decisiones que debe tomar la próxima jefa del MI6 británico

La sede del Servicio Secreto de Inteligencia británico (MI6) en Vauxhall Cross sobre el río Támesis, en el centro de Londres (Reuters)

A principios de la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría y la amenaza rusa aparentemente desaparecida, Sir Robert Fellowes, secretario privado de la reina Isabel II, almorzaba con Sir Gerry Warner, subdirector del MI6. “¿Qué le digo a Su Majestad que es el Servicio Secreto de Inteligencia (SIS)?“, preguntó. ”Por favor, dígale", respondió Sir Gerry, “que es la última penumbra de su Imperio”. Más tarde, en esa misma década, otro oficial del MI6 describió la aspiración de Gran Bretaña a la inteligencia global como “el picor después de la amputación”.

Cuando Blaise Metreweli asuma el cargo de 18.ª jefa del MI6 el 1 de octubre, sucediendo a Sir Richard Moore, es poco probable que se enfrente a actitudes similares. Las agencias de inteligencia británicas están en auge, tras haber alertado de forma temprana y sin ambigüedades sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No faltan amenazas. Este año, la cuenta única de inteligencia, que establece los presupuestos de las tres principales agencias de espionaje británicas, recibió su mayor impulso en casi una década. Las encuestas muestran que, al igual que las fuerzas armadas, las agencias gozan de una gran confianza (aunque son poco comprendidas) por parte del público.

Sin embargo, el MI6 también se encuentra en una encrucijada histórica. El espionaje tradicional se está volviendo más difícil, incluso cuando hay mucho más que espiar. Las distinciones entre la inteligencia humana y la técnica son cada vez más difusas. Y llevar a los espías humanos a la era digital es un negocio costoso.

Empecemos por lo básico. El MI6 es un servicio de inteligencia humana (HUMINT). En pocas palabras: “Reclutamos agentes para que espíen para nosotros”. Roba secretos con tres fines: proteger la seguridad nacional (por ejemplo, ¿cómo abordará Vladimir Putin las conversaciones de paz?), el bienestar económico (¿cuál es la posición de la India en las negociaciones comerciales?) y combatir los delitos graves. Su principal función es informar a los responsables políticos. Tiene un mandato menos conocido de neutralizar amenazas, por ejemplo, introduciendo componentes defectuosos en la cadena de suministro nuclear de Irán.

En su núcleo se encuentran los oficiales de caso: las personas que reclutan y dirigen a los agentes. Muchos trabajan desde las embajadas, haciéndose pasar por diplomáticos; otros viajan al extranjero bajo un alias, sin inmunidad diplomática en caso de ser descubiertos. A su alrededor hay una red de otros oficiales y expertos que ayudan a identificar posibles objetivos, planificar cómo se les puede abordar, crear historias de cobertura sólidas y estudiar los servicios de inteligencia extranjeros. La información bruta que recopilan se envía a la Organización Conjunta de Inteligencia, que la combina con otros datos, como comunicaciones interceptadas e informes de prensa, para elaborar informes “de todas las fuentes” que se envían al primer ministro y a otras personas.

Blaise Metreweli, nueva jefa del MI6 (Fotografía: MI6)

Para Metreweli, una agente de inteligencia de carrera formada en Cambridge que ha pasado gran parte de su vida laboral en Oriente Medio, el primer reto es dónde dirigir los esfuerzos de su agencia. Formalmente, las prioridades las establece el Gobierno, pero el MI6 tiene mucha influencia en su configuración. Su máxima prioridad es ahora China, cuyas agencias de espionaje eclipsan a las británicas y cada vez se acercan más a ellas en cuanto a habilidades. Los servicios de inteligencia rusos, en plena reconstrucción tras las expulsiones masivas de Europa, son cada vez más activos en el sabotaje y la subversión. El programa nuclear de Irán es una preocupación clave, ya que los inspectores fueron expulsados del país tras los ataques estadounidenses e israelíes a principios de este año.

La tecnología emergente es un reto cada vez mayor. La inteligencia sobre los chips, los modelos de inteligencia artificial y los centros de datos de China se está volviendo vital. Los avances en la computación cuántica en el extranjero podrían afectar radicalmente a la seguridad de los datos cifrados en el país. No hay suficiente dinero ni suficientes espías para hacerlo todo. “¿Te vas de África o de América?“, pregunta un informante. “¿Es eso prudente?“.

La segunda pregunta es cómo priorizar no solo entre los objetivos, sino también entre las tareas. Una de las que está cobrando importancia es la contrainteligencia: capturar a espías que trabajan para servicios extranjeros, idealmente infiltrándose en ellos. “La comunidad de inteligencia está menos preparada de lo que debería para la creciente importancia de la contrainteligencia, después de dos décadas centrada en el terrorismo y la insurgencia”, afirma Philip Davies, de la Universidad de Brunel, autor de un libro sobre la estructura del MI6. “El SIS va a tener que volver al modelo operativo de la Guerra Fría”. Metreweli está bien posicionada para ello: además de su reciente historial como jefa de la rama Q, que se ocupa de la tecnología, fue directora de la rama K del MI5, que se encarga de contrarrestar la subversión.

Según Davies, también se está “reflexionando mucho más” sobre el papel del MI6 en las acciones disruptivas. El MI6 nunca ha tenido una gran capacidad paramilitar interna como la CIA. Sin embargo, ha colaborado estrechamente con el Servicio Aéreo Especial, una unidad de fuerzas especiales. El MI6 forma parte de la Fuerza Cibernética Nacional, que lleva a cabo operaciones cibernéticas ofensivas. En los últimos meses, Sir Richard ha aludido repetidamente a ese aspecto del trabajo de la agencia. “Apreciamos nuestra herencia de acciones encubiertas”, dijo en París en noviembre, “que mantenemos viva hoy en día ayudando a Ucrania a resistir la invasión rusa”. Un exoficial de inteligencia señala la participación del Mossad en la guerra de Israel contra Irán como un ejemplo de cómo el MI6 podría necesitar integrarse más profundamente con las fuerzas armadas en tiempos de guerra.

Un tercer debate es cómo crear un servicio HUMINT para la era digital. “Nunca ha sido tan difícil dirigir a los agentes debido a su apariencia en el big data”, afirma una persona familiarizada con estos esfuerzos. El coste de operar de forma encubierta —por ejemplo, creando alias que sean resistentes al escrutinio digital— ha aumentado exponencialmente desde que Metreweli se incorporó al servicio en 1999. Esa es una de las razones por las que la proporción entre el material HUMINT y el de inteligencia de señales (SIGINT) que llega a los analistas de inteligencia británicos se ha inclinado mucho más a favor de este último en la última década.

Eso no significa que la gestión de agentes a la antigua usanza haya dejado de ser importante. La profusión de datos sobre personas, empresas y países —y las herramientas basadas en la inteligencia artificial para filtrarlos— puede acelerar el proceso de búsqueda de agentes o pistas. Sin embargo, la legislación y la burocracia han hecho que, a menudo, sea más fácil para los ajenos al servicio utilizar los datos disponibles públicamente que para los espías. En 2023, el GCHQ, la agencia británica de SIGINT, señaló que le habría llevado semanas adquirir los mismos datos para entrenar un modelo concreto que cualquier otra persona podría haber descargado en cuestión de horas. En abril se actualizó la Ley de Poderes de Investigación de 2016 para paliar este problema.

Almacenar datos, entrenar modelos de IA y ejecutarlos requiere una enorme potencia informática diseñada para manejar material altamente secreto. Los sistemas informáticos de las agencias de espionaje británicas son tan precarios como los de otros departamentos gubernamentales, con nuevos sistemas construidos sobre otros obsoletos. “El riesgo es que los servidores secretos en la nube se conviertan en la disuasión nuclear del mundo de la inteligencia”, afirma una fuente familiarizada con los debates presupuestarios de Whitehall, refiriéndose a la forma en que el gasto nuclear ha canibalizado el resto del presupuesto de defensa.

El giro tecnológico en el espionaje humano también está remodelando la relación del MI6 con sus agencias hermanas. Cada agencia se ha apoyado mutuamente durante mucho tiempo —el MI6 proporcionaba material para descifrar códigos al GCHQ, por ejemplo, y el GCHQ utilizaba cables descifrados para señalar a posibles espías soviéticos—, pero la relación está “más conectada que nunca”, afirma una fuente. El MI6 necesita al GCHQ para acceder al monitor de actividad física de un posible objetivo; el GCHQ necesita al MI6 para introducir implantes en el equipo destinado a una instalación nuclear iraní.

“Se puede argumentar que, si los servicios de inteligencia se crearan desde cero ahora, no tendríamos una agencia HUMINT separada de la SIGINT”, sugiere Rory Cormac, experto de la Universidad de Nottingham. “La división organizativa es una reliquia de una época pasada”.

Aun así, la ética del agente operativo sigue siendo primordial para el SIS. La mayoría de los directores de la CIA han sido generales y almirantes, abogados y políticos. Solo dos agentes operativos la han dirigido en los últimos 50 años. Por el contrario, el MI6 no ha sido dirigido por un agente externo en ese mismo periodo. “Es el momento de que las tres agencias recuerden también que cada una de ellas tiene un ADN único”, afirma otro profesional de la inteligencia. “Y para Vauxhall”, dice, refiriéndose a la ubicación del MI6 en el sur de Londres, “es esa capacidad de construir esas redes y desarrollar agentes humanos. Eso es lo suyo”.

