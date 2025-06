El régimen iraní se enfrenta a un gran problema: cómo responder a los ataques de Israel

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Oficina del Líde Supremo de Irán vía AP)

Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, prometió que Israel se enfrentaría a un “castigo severo”. Sin embargo, su primer intento de imponerlo apenas causó molestias. El viernes por la mañana, Irán lanzó alrededor de 100 drones explosivos contra Israel (algunos fueron desplegados desde Irak para acortar su tiempo de vuelo). Esta fue la respuesta inicial de Irán a una oleada de ataques aéreos israelíes que destruyeron sus defensas aéreas, dañaron su planta de enriquecimiento nuclear en Natanz y decapitaron su ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pidieron inicialmente a los ciudadanos que permanecieran cerca de los refugios antiaéreos. Parecía una repetición de lo ocurrido en abril de 2024, cuando Irán envió una oleada similar de drones de movimiento lento hacia Israel. En aquella ocasión, también añadió decenas de misiles de crucero y balísticos, que vuelan mucho más rápido; todos ellos estaban programados para impactar simultáneamente. El objetivo de este ataque por capas era abrumar las defensas aéreas de Israel.

Sin embargo, esta vez no hubo misiles. Las IDF levantaron la orden de permanecer en los refugios alrededor de las 11 de la mañana y dijeron que habían interceptado todos los drones, en su mayoría sobre el espacio aéreo sirio y jordano. No se reportaron heridos ni daños en Israel. La primera ronda había terminado.

No será la última. Israel ha prometido nuevas oleadas de ataques durante “todos los días que sean necesarios”, en palabras de Binyamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Rafael Grossi, director de la agencia nuclear de la ONU, dijo tras el ataque inicial que las instalaciones de Natanz habían sido “impactadas” y que no se habían registrado daños en la planta de enriquecimiento de Irán en Fordow ni en su instalación de procesamiento de uranio en Isfahán. Es de suponer que ambas figuran en la lista de objetivos de Israel. Una segunda ronda de ataques el viernes por la tarde alcanzó Shiraz, Tabriz y otras ciudades. Aunque Israel insiste en que su objetivo es paralizar el programa nuclear de Irán, su verdadero objetivo parece ser desestabilizar la República Islámica.

Irán querrá contraatacar, tanto para vengar la humillación sufrida por su régimen como para obligar a Israel a detenerse. Sin embargo, tiene pocas opciones viables. Si su respuesta es demasiado débil, no disuadirá a Israel; si es demasiado fuerte, podría arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Eso solo agravaría la amenaza al régimen, que no se ha mostrado tan vulnerable desde la década de 1980, cuando libró una larga guerra contra el Irak de Sadam Husein.

La opción menos arriesgada es llevar a cabo nuevos ataques con misiles y drones. Las Fuerzas de Defensa de Israel pueden haber repelido el primer ataque de Irán, pero su suerte —y su suministro de interceptores— no durará para siempre. Irán puede intentar desgastar sus defensas. Si dispara suficientes misiles contra suficientes objetivos, algunos lograrán atravesarlos.

Sin embargo, la República Islámica se enfrentará a su propio desgaste. Los drones son abundantes, pero fáciles de repeler. Sin embargo, el arsenal de Irán, compuesto por unos 3000 misiles balísticos, no puede sustituirse rápidamente (y no todos tienen el alcance necesario para llegar a Israel). Solo pueden lanzarse desde un número limitado de depósitos fijos y lanzadores móviles. La primera ronda de ataques israelíes parece haber causado algunos daños a esas instalaciones. También mató al general Amir Ali Hajizadeh, el máximo responsable de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Eso puede explicar por qué Irán no lanzó ningún misil en su primera represalia.

En años anteriores, Irán no habría confiado únicamente en su fuerza de misiles. Su primera línea de defensa eran sus aliados árabes. El más formidable de ellos era Hezbollah, la milicia chií y partido político del Líbano que contaba con un enorme arsenal en la frontera norte de Israel. Pero Hezbollah se vio debilitado por un año de guerra con Israel, en el que murieron sus líderes y se destruyeron muchos de sus depósitos de misiles, un anticipo del plan de batalla de Israel en Irán.

Probablemente, el grupo aún tiene algunos misiles guiados en su arsenal. Sin embargo, utilizarlos sería políticamente peligroso. El Líbano está luchando por reconstruirse; pocas personas, incluidos los propios seguidores chiítas de Hezbollah, quieren verse arrastrados a otro conflicto en nombre de Irán. Algunos miembros de Hezbollah siguen resentidos por la apatía de Irán después de que Israel asesinara a Hassan Nasrallah, su líder, el año pasado. Una declaración realizada el viernes por la tarde expresó solidaridad con Irán, pero no dijo nada sobre acciones militares: pensamientos y oraciones, no amenazas.

Irán tampoco puede confiar en Hamas, el grupo palestino, que ha sido devastado por 20 meses de guerra en Gaza. Eso lo deja dependiente de aliados más lejanos. Los hutíes en Yemen seguirán lanzando misiles y drones contra Israel, como lo han hecho desde octubre de 2023. Las milicias en Irak podrían hacer lo mismo. Pero sus arsenales son probablemente demasiado limitados para infligir daños graves.

La limitada capacidad de Irán para contraatacar a Israel podría obligarle a plantearse una opción más arriesgada: ampliar la guerra. Podría atacar objetivos estadounidenses en Oriente Medio, en un intento de asustar a Donald Trump, con la esperanza de que esto le lleve a frenar a Israel. A principios de esta semana, Estados Unidos retiró a algunos diplomáticos de su embajada en Bagdad, que ha sido un objetivo frecuente de las milicias respaldadas por Irán. Sin embargo, ese enfoque podría fácilmente resultar contraproducente. Si un indignado Trump ordenara sus propios ataques contra Irán, la fuerza aérea estadounidense podría causar aún más daños que la israelí.

En lugar de atacar directamente a Estados Unidos, Irán podría apuntar a sus aliados en el Golfo, por ejemplo, utilizando a sus aliados para atacar los campos petrolíferos de Arabia Saudí, como hizo en 2019, u objetivos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como hizo en 2022. Eso haría que los precios del petróleo se dispararan. Los mercados financieros están preocupados por esta posibilidad y han hecho subir el precio del petróleo hasta un 13%, por encima de los 70 dólares el barril. En este escenario, Trump se vería presionado tanto por los monarcas del Golfo, con los que mantiene una relación cordial, como por los estadounidenses, enfadados por el encarecimiento de la gasolina. El temor a tal escenario llevó a los Estados del Golfo a buscar un acercamiento de varios años con Irán, su enemigo histórico. No tardaron en condenar los ataques israelíes (Arabia Saudí los calificó de “atroces”). Aun así, esta es una opción de último recurso para Irán. Envenenaría las relaciones con sus vecinos y podría acabar arrastrando también a Estados Unidos a la guerra.

Si creemos a Trump, Irán tiene otra opción: negociar. En una publicación en las redes sociales el viernes, el presidente estadounidense lamentó que dos meses de conversaciones no hubieran logrado alcanzar un nuevo pacto nuclear que sustituyera al que él abandonó en 2018. “Le di a Irán una oportunidad tras otra para llegar a un acuerdo”, escribió. El presidente advirtió de que la próxima ronda de ataques israelíes sería “aún más brutal” e instó a Irán a llegar a un acuerdo “antes de que no quede nada”. Sus comentarios sugieren una especie de rutina del policía bueno y el policía malo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Añaden peso a la teoría de que Estados Unidos no solo conocía de antemano el plan de Israel (lo cual es cierto), sino que lo aprobó.

Durante años, Khamenei siguió una estrategia que a menudo se describe como “ni guerra ni paz”. Mantuvo un conflicto perpetuo con Israel y Estados Unidos, pero en gran medida mantuvo el conflicto lejos de las fronteras de Irán. Ahora la guerra ha llegado a casa y sus enemigos están tratando de obligarlo a tomar una decisión: si su régimen no se rinde ante Estados Unidos, corre el riesgo de que Israel realice un esfuerzo sostenido para derrocarlo.

