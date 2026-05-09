¿Diplomacia o más guerra? Los líderes iraníes están divididos

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Según filtraciones de la Casa Blanca, Estados Unidos está, una vez más, más cerca que nunca de un acuerdo para poner fin a su guerra con Irán. Donald Trump habló de 24 horas de “muy buenas conversaciones”. Irán afirmó que la propuesta estadounidense estaba “en consideración”. Pero para los líderes iraníes, los hechos valen más que las palabras. En el Golfo Pérsico, Estados Unidos atacó un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo del estrecho de Ormuz. Israel atacó Beirut. E Irán presentó una nueva “Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico”, exigiendo el pago en su moneda, el rial, por el paso seguro. Incluso más que su programa nuclear, las reivindicaciones de Irán sobre el estrecho amenazan cualquier acuerdo y corren el riesgo de reavivar los combates.

Refugiados en sus búnkeres, los líderes iraníes se preparan tanto para una escalada como para la diplomacia. El control que los clérigos ejercían sobre los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) desapareció cuando Israel asesinó al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el primer día de la guerra. Su hijo y sucesor, Mojtaba, brilla por su ausencia. La autoridad formal reside en un Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de 12 miembros, entre los que se incluye un grupo de generales. En la práctica, los generales —todos veteranos de la guerra de ocho años de Irán contra Irak— son quienes dominan. “Es una revolución pacífica”, afirma un analista de Irán.

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Inmediatamente después del alto el fuego, los pragmáticos parecían tomar la delantera. El más destacado, Mohammad Baqer Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual presidente del Parlamento, viajó a Islamabad como negociador principal. Representa a una generación de veteranos que se han afianzado en los conglomerados iraníes, se codean con oligarcas y tienen interés en preservar la base industrial del país. Como alcalde de Teherán, cerró más tratos inmobiliarios que Trump, presume un empresario iraní. Esto le valió la reputación de avaricioso y corrupto. Qalibaf sigue mostrándose comprensivo con las súplicas de los empresarios que aconsejan evitar la escalada. Los bombardeos han paralizado plantas farmacéuticas, siderúrgicas y petroquímicas, y han dejado a muchos trabajadores sin empleo. El bloqueo naval agrava aún más la situación. El rial ha perdido más de la mitad de su valor desde la guerra del verano pasado. Con la disminución de las reservas, el precio de los productos básicos se ha disparado. Los economistas prevén que la inflación de bienes también afecte a los servicios.

Qalibaf prefiere sortear el bloqueo manteniendo el alto el fuego. Sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica y el sector comercial le dan acceso a redes de contrabando en la frontera. El comercio terrestre formal se ha disparado desde el cierre del Golfo. Irak y Turquía, que ya eran socios comerciales clave, se han vuelto aún más importantes. El comercio con China, el mayor mercado de Irán, se está redirigiendo por tierra. Pakistán ha abierto seis nuevos pasos fronterizos. Los comerciantes hablan de Gwadar, en Pakistán, como una alternativa a Jebel Ali, un vasto puerto en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Irán intenta enviar petróleo a China por ferrocarril. Pequeñas embarcaciones surcan el mar Caspio con destino a puertos de Rusia y Turkmenistán. Construir dos muros desde Nueva York hasta Los Ángeles, sugirió recientemente Qalibaf en redes sociales, aún así su longitud sería inferior a unos 1000 km de las fronteras totales de Irán: “Buena suerte bloqueando un país con esas fronteras”.

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Sin embargo, se enfrenta a una fuerte oposición. “Hay una lucha de poder dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica”, afirma otro observador de Irán. El oponente más temible del orador es Ahmad Vahidi. Militar de carrera, exministro de Defensa y actual jefe de la Guardia Revolucionaria, representa a los sectores más intransigentes. “Es un hombre del fin del mundo”, comenta un exoficial de inteligencia israelí que trabajó en asuntos iraníes, en referencia al milenarismo chií que, según algunos, lo guía. Vahidi cree que Estados Unidos solo estrechará el cerco. Irán debería resistir mientras pueda. La actual crisis económica, argumenta, podría desencadenar nuevos disturbios como los de enero. “No están seguros de poder sobrevivir a otra ronda de protestas”, afirma un fabricante. La guerra, en cambio, mantendría a la gente en sus casas y podría unir a algunos en torno al régimen.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, fue recibida por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán (COAS), Asim Munir, y el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Ishaq Dar, mientras Pakistán se preparaba para acoger a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, el 10 de abril de 2026. Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán/vía REUTERS

Si los halcones se imponen, la escalada será inevitable. Los comandantes locales volverían a las tácticas adoptadas al inicio de la guerra, restableciendo una lista preestablecida de objetivos. Podrían reanudarse los ataques contra petroleros, manteniendo cerrado el estrecho de Ormuz. También podrían hacer lo mismo en el Mar Rojo. Buques de guerra estadounidenses y ciudades del Golfo podrían ser blanco de más ataques.

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El enemigo local más acérrimo de Irán parece ser Emiratos Árabes Unidos, que ahora alberga armamento y personal israelí. Pero Qatar sigue siendo un objetivo potencial, impulsado por el resentimiento por la extracción de gas de South Pars, un yacimiento que comparte con Irán. “La gente subestima el poder de Irán en la región”, afirma Reza Bundy, gestor de riesgos de activos iraní-estadounidense. “Apenas han comenzado a poner en marcha el sistema de escalada que han estado preparando durante los últimos 40 años”.

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