¿Qué hacer ante el creciente antisemitismo en Gran Bretaña?

El primer ministro británico, Keir Starmer, visita el barrio de Golders Green, donde reside una numerosa comunidad judía, tras la detención el miércoles de un hombre a raíz de un apuñalamiento en el que resultaron heridos dos hombres judíos, en Londres (Reino Unido), el 30 de abril de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

Los judíos británicos no son un grupo numeroso. Tan solo 287.000 personas se identificaron como judías, ya sea por motivos religiosos o étnicos, al completar el censo de Inglaterra y Gales de 2021. Los hindúes son más del triple de numerosos, y el censo contabilizó poco menos de 4 millones de musulmanes. Y, al igual que muchos otros grupos religiosos y étnicos minoritarios, los judíos se están dispersando de los antiguos barrios urbanos. La población judía crece con mayor rapidez no en distritos judíos de larga tradición como Golders Green, en el noroeste de Londres, sino en ciudades dormitorio como Borehamwood.

Todo esto ayuda a explicar por qué la ola de ataques antisemitas en Londres resulta especialmente aterradora. El 29 de abril, dos hombres judíos fueron apuñalados en Golders Green. La policía acusó a Essa Suleiman, un hombre de 45 años de origen somalí que llegó a Gran Bretaña de niño, de intento de asesinato y declaró el ataque como un incidente terrorista. Los apuñalamientos fueron los últimos de una serie de actos violentos ocurridos desde marzo. Sinagogas y otras instituciones judías han sido blanco de ataques con artefactos incendiarios. Como declaró el primer ministro Sir Keir Starmer a la BBC el 2 de mayo, la ansiedad entre los judíos británicos ha alcanzado un nivel alarmante.

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El señor Suleiman también fue acusado de intentar asesinar a un conocido, Ishmail Hussein, en el sur de Londres el mismo día de los apuñalamientos en Golders Green. Al parecer, padecía problemas de salud mental. Hace más de una década, fue encarcelado por agredir a un policía y a su perro. En 2020, fue derivado a Prevent, el programa gubernamental contra el extremismo, aunque el caso fue archivado.

Muchos judíos británicos creen que las frecuentes protestas contra la guerra y contra Israel en Gran Bretaña han envalentonado a los antisemitas. Los incidentes antisemitas aumentaron un 4 % el año pasado, según el Community Security Trust, que los monitorea. El promedio mensual de 308 incidentes duplicó el promedio mensual del año anterior al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. (Los incidentes impulsados ​​por el extremismo islamista representan solo una pequeña parte del total). «Estamos presenciando la normalización del antisemitismo y no se le ha dado la seriedad que merece», afirma el rabino principal de Gran Bretaña, Sir Ephraim Mirvis.

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¿Qué se podría hacer? Un primer paso es reforzar la vigilancia policial. Sir Keir ha prometido una presencia policial visible en las comunidades judías, además de una financiación adicional de 25 millones de libras (34 millones de dólares) para seguridad. Un gran número de agentes de policía montan guardia en la entrada de la estación de metro de Golders Green. Millones de libras en financiación para seguridad, en su mayoría privada, ya han convertido algunos lugares judíos de Londres en auténticas fortalezas.

Otro ámbito de actuación es la lucha contra el terrorismo de Estado. Un nuevo grupo, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra instituciones judías en Gran Bretaña y en el continente. Si bien no se le ha vinculado formalmente con Irán, los expertos afirman que su presencia en redes sociales presenta características propias de las milicias que su régimen patrocina en otros lugares. Una complicación, tanto en Gran Bretaña como en otros países, es que se sospecha que al menos algunos ataques de los últimos años fueron obra de delincuentes que trabajan en la economía colaborativa, contratados por Estados hostiles como Irán y Rusia.

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La cuestión más espinosa es qué se puede hacer para limitar el odio racista que se propaga por las redes sociales y que se ha manifestado en las marchas de protesta. Los esfuerzos más amplios para proteger al público de los daños, como la Ley de Seguridad en Línea de 2023, han tenido resultados desiguales. Gran Bretaña debe proteger la libertad de expresión, dijo Sir Keir en su entrevista con la BBC, pero quienes corean «Globalizar la intifada» deben ser procesados. En algunos casos, añadió, las protestas deberían prohibirse.

Esto alarma a quienes creen tener la libertad de expresar sus legítimas preocupaciones sobre Gaza. Y las prohibiciones pueden ser contraproducentes. En julio pasado, el gobierno proscribió a Palestine Action ( PA ), un grupo de protesta que había pintado con aerosol aviones militares, como organización terrorista; miles de personas han sido arrestadas por portar pancartas a favor de PA en manifestaciones. Esto no ha frenado la propagación de ataques antisemitas. Tampoco está clara la línea divisoria entre el odio a los judíos y la crítica a Israel. La mitad de los judíos británicos encuestados el año pasado afirmaron que la guerra en Gaza chocaba con sus valores judíos.

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Tras el ataque a una sinagoga de Manchester en octubre, en el que murieron dos personas, el gobierno encargó una revisión de la legislación sobre orden público, posiblemente con la intención de aumentar su capacidad para reprimir protestas sin comprometer la libertad de expresión. Sin embargo, la revisión ya lleva meses de retraso. Los últimos ataques le otorgan una urgencia renovada.

Peligro pasado y presente

La historia ofrece pocas soluciones fáciles. Gran Bretaña promulgó una ley de orden público en 1936 para reprimir a la Unión Británica de Fascistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, al constatar el resurgimiento del antisemitismo, consideró y finalmente rechazó, por razones liberales, propuestas para legislar contra el discurso de odio. Finalmente, en la década de 1960, el Parlamento introdujo el delito de «incitación al odio racial», que aún forma parte de la legislación vigente. Los debates sobre la definición de islamofobia, presentada en febrero, son la prueba más reciente de que definir el «discurso de odio» —y mucho menos prohibirlo— es sumamente complejo.Pero las medidas anteriores no lograron impedir la propagación de ideas viles en Gran Bretaña, ni fueron la razón principal por la que dichas ideas casi nunca han calado. El auge y la caída del antisemitismo en Gran Bretaña no han estado ligados a medidas legales. En cambio, la paz de la que han disfrutado los judíos británicos y otras minorías se debe en gran medida a vivir en una sociedad estable y tolerante.

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Muchos musulmanes y judíos prefieren oponerse juntos al racismo. Tras los apuñalamientos en Golders Green, mujeres de ambas comunidades organizaron una protesta conjunta contra los ataques dirigidos contra ellas. Ambas sufren prejuicios en comunidades mayoritariamente blancas; según se informa, alumnos de una escuela en Norwich que albergaba a un equipo de fútbol judío corearon: «¡Vuelvan a las cámaras de gas!». Una mayor concienciación ha llevado a algunos activistas propalestinos a examinar sus propias filas en busca de antisemitismo disfrazado de solidaridad.

Si la situación empeora, más judíos británicos podrían considerar abandonar el país. En la década de 2010, unos 38.000 judíos franceses se trasladaron a Israel en medio del creciente antisemitismo, que alcanzó su punto álgido en 2015 tras un tiroteo mortal en un supermercado kosher, según la Agencia Judía, una organización benéfica. Otros se trasladaron a Gran Bretaña, creyendo que era un lugar más seguro. En los casi 370 años transcurridos desde su regreso tras la expulsión medieval, los judíos británicos han soportado graves episodios de antisemitismo y violencia, considerando que los períodos mucho más largos de tranquilidad compensaban estos sucesos. Para algunos, esta vez podría ser diferente.

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