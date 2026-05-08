Cómo Rusia planeaba ayudar a Irán a matar estadounidenses (Crédito: Eyevine)

Existen muchas razones por las que la guerra de Estados Unidos contra Irán ha fracasado. Una de ellas es la eficacia de los drones iraníes. Un documento confidencial obtenido por The Economist de una fuente fidedigna sugiere que Rusia se ha ofrecido a proporcionar a Irán drones inmunes a las interferencias y entrenamiento sobre cómo utilizarlos contra las tropas estadounidenses en el Golfo y posiblemente en otros lugares.

Hasta ahora, se creía que el gobierno de Vladimir Putin había proporcionado información de inteligencia que permitió a Irán atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Esta es la primera evidencia de que también podría haber ofrecido suministrar armas innovadoras en cantidades suficientes para infligir numerosas bajas a las fuerzas estadounidenses y aliadas, según podemos informar en exclusiva.

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El plan secreto consiste en que Rusia proporcione a Irán 5.000 drones de fibra óptica de corto alcance, similares a los utilizados en la guerra de Ucrania, un número indeterminado de drones guiados por satélite de mayor alcance y entrenamiento para el uso de ambos tipos. El plan se encuentra en una propuesta de diez páginas elaborada por el GRU, el servicio de inteligencia de las fuerzas armadas rusas, para su presentación a Irán. Hemos podido examinar la propuesta, que incluye seis diagramas y un mapa con la ubicación de islas frente a la costa iraní.

Aunque el documento que vimos no tenía fecha, estimamos que fue redactado durante las primeras seis semanas de la guerra, cuando parecía haber una posibilidad real de que el presidente Donald Trump ordenara a las tropas terrestres atacar territorio iraní, posiblemente para apoderarse de la isla de Kharg, una importante terminal petrolera. No tenemos pruebas directas que confirmen que el documento fue entregado a los iraníes, si alguno de los drones llegó a Irán o si el programa de entrenamiento prometido ha comenzado.

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Fuentes de inteligencia regionales informadas sobre el plan afirmaron considerarlo plausible, pero no pudieron corroborarlo de forma independiente. Christo Grozev, experto en los servicios de inteligencia rusos, señala que la propuesta coincide con otras pruebas que indican que el GRU busca maneras de incrementar el apoyo ruso a Irán durante su guerra con Estados Unidos e Israel. Además, concuerda con las evidencias que surgen en la región sobre una mayor cooperación militar entre Rusia e Irán.

A finales de marzo, por ejemplo, funcionarios de inteligencia occidentales afirmaron que Rusia se estaba preparando para enviar a Irán versiones mejoradas de sus drones de largo alcance tipo Shahed, que inicialmente compró a Irán en 2022 y comenzó a producir en 2023. Las versiones rusas pueden evadir mejor las defensas aéreas y transportar cargas útiles más pesadas, pero no representan un cambio radical en sus capacidades.

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Por el contrario, los drones de fibra óptica han transformado el campo de batalla en Ucrania al crear amplias “zonas grises” donde vehículos y soldados a campo abierto son atacados sin piedad. En lugar de ser guiados mediante señales de radio, que pueden ser interferidas, los operadores los controlan a través de finos cables que se extienden tras ellos. Los operadores pueden utilizarlos para realizar ataques de precisión a distancias de más de 40 km.

Estos drones de fibra óptica han aparecido recientemente en Líbano, donde Hezbollah, grupo afín a Irán, los ha utilizado para atacar a las fuerzas israelíes. Funcionarios israelíes confirman que fueron suministrados por la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar más poderosa de Irán, pero no quisieron precisar si su origen era ruso.

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En la guerra de Ucrania de 2024, surgieron los drones de fibra óptica como una forma de contrarrestar los inhibidores que ambos bandos utilizaban para neutralizar los drones radiocontrolados. Rusia los empleó con resultados devastadores al año siguiente de su producción en masa. Si bien son menos maniobrables que sus homólogos inalámbricos, transmiten imágenes de vídeo más nítidas y no emiten señales de radio que el enemigo pueda utilizar para localizar y atacar al operador.

La segunda parte del plan secreto ruso consiste en el suministro a Irán de drones de largo alcance guiados por satélite y equipados con terminales Starlink. Rusia los había utilizado para localizar y evadir o atacar las defensas aéreas ucranianas. Resultaron muy eficaces contra la logística ucraniana, incluso operando mucho más allá del frente. Sin embargo, en 2026, Elon Musk impidió a las fuerzas armadas rusas el acceso a Starlink bloqueando todas las terminales que operaban en Ucrania, excepto las incluidas en una “lista blanca” aprobada por el gobierno ucraniano. La propuesta rusa sugiere que estos drones podrían desviarse y utilizarse en Oriente Medio, donde no existen tales restricciones. Aunque se especula que la conectividad Starlink en esa región también se interrumpiría con el tiempo, aún podrían causar “desorden” a las fuerzas estadounidenses durante ese período.

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El tercer elemento del plan es la capacitación. El documento propone reclutar operadores de drones entre los aproximadamente 10.000 estudiantes iraníes que cursan estudios en universidades rusas. Otras comunidades que podrían ser reclutadas son los tayikos, que hablan ruso y una variante del persa, y la minoría alauita en Siria, leal al régimen derrocado de Bashar al-Asad. La propuesta sugiere que todos serían evaluados para garantizar su lealtad y evitar el extremismo religioso.

El texto del informe del GRU sugiere que fue redactado en un momento en que la principal amenaza para Irán era un asalto anfibio estadounidense para abrir el estrecho de Ormuz o tomar la isla de Kharg. Señala que las lanchas de desembarco estadounidenses serían particularmente vulnerables a los ataques con drones debido a su baja velocidad. Un diagrama ilustra cómo operadores de drones iraníes entrenados por Rusia podrían atacar una flotilla de desembarco lanzando enjambres de cinco o seis drones desde posiciones ocultas a unos 15-30 km de distancia. Si bien ahora parece muy improbable que Estados Unidos intente desembarcar tropas en Irán, esta posibilidad preocupó a funcionarios rusos e iraníes al comienzo de la guerra.

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El documento del GRU señala que Rusia está muy comprometida en su quinto año de “operación militar especial” en Ucrania. Esto limitaría los recursos que puede destinar a ayudar a Irán. La propuesta también indica que Rusia correría riesgos políticos y militares al involucrarse más en la guerra de Irán. Sin embargo, una asistencia limitada complicaría cualquier operación estadounidense. Además, según el documento, seguiría siendo negable, lo que evitaría arrastrar a Rusia a un conflicto abierto con Estados Unidos.

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