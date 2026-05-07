No todos los gigantes petroleros se están beneficiando de la guerra con Irán

Contenedores e instalaciones de almacenamiento de petróleo de la refinería TotalEnergies en el Complejo Químico de Leuna, en Leuna, Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

La tercera guerra del Golfo debería, en teoría, ser una gran bendición para las grandes petroleras. En enero, la mayoría de los analistas esperaban que el crudo Brent, el referente mundial del precio del petróleo, promediara 60 dólares por barril en 2026. Terminó el primer trimestre en 118 dólares; los productos refinados han subido aún más rápido. Con la mayor parte del petróleo del Golfo atrapado tras el estrecho de Ormuz, las exportaciones de América, África y Brasil han aumentado. Por lo tanto, las grandes compañías occidentales deberían obtener márgenes más altos por cada barril, y también vender más.

Desde que comenzó la guerra, el precio de las acciones de Shell, un gigante británico, ha subido un 4%; las de TotalEnergies, BP y Eni, sus grandes rivales europeos, se han disparado entre un 15% y un 17%. Pero Chevron y ExxonMobil, los dos colosos estadounidenses, han caído un 1% y un 3%, respectivamente. El efecto de la guerra en las grandes petroleras occidentales, al parecer, es desigual. Los resultados del primer trimestre, publicados recientemente, apuntan a tres razones: cobertura de posiciones, ganancias comerciales y la ubicación de los activos de producción.

PUBLICIDAD

En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Chevron y Exxon registraron ganancias netas de 2200 millones de dólares y 4200 millones de dólares, respectivamente, lo que representa una disminución del 37 % y el 46 % con respecto al año anterior. Estas fuertes caídas se deben en gran medida a errores contables. Las ventas de petróleo y gas suelen acordarse semanas o meses antes de la entrega. Para protegerse de las fluctuaciones de precios, las grandes petroleras compran coberturas: contratos que pagan si los precios del petróleo bajan durante ese período. Cuando los precios se disparan, las coberturas pierden valor, lo que genera pérdidas contables. Estas pérdidas ascendieron a 2900 millones de dólares para Chevron y 3900 millones de dólares para Exxon en el trimestre.

Esos descuentos se compensarán con mayores ingresos una vez que se completen las ventas. Sin embargo, la normativa estadounidense exige que las empresas reconozcan las pérdidas por cobertura de inmediato, no al momento de la entrega. Además, los productores estadounidenses suelen contratar mayor protección de precios que sus competidores europeos. Las pérdidas por cobertura de Exxon y Chevron en el primer trimestre fueron inusualmente elevadas, pero si los precios siguen subiendo, la cobertura afectará sus ganancias más que las de sus competidores.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, las empresas europeas están obteniendo beneficios comerciales que aún se les resisten a las estadounidenses. Debido a que no han podido depender tanto de la producción nacional, las grandes petroleras europeas han dedicado décadas a crear grandes mesas de negociación que emplean a cientos de personas. Estas mesas no solo cubren los riesgos de las cargas físicas; compran y venden crudo, productos refinados y gas para beneficiarse de las diferencias de precios entre regiones y a lo largo del tiempo. BP, por ejemplo, negocia alrededor de 12 millones de barriles de petróleo al día, casi 11 veces su producción.

En mercados volátiles, los operadores pueden obtener enormes ganancias aprovechando las discrepancias de precios. El segmento que alberga la unidad de operaciones de BP generó 2200 millones de dólares en el primer trimestre, frente a prácticamente nada un año antes. La división que alberga la de Total obtuvo 1600 millones de dólares, un aumento de cinco veces con respecto al mismo período de 2025.

PUBLICIDAD

En los últimos años, las grandes compañías estadounidenses han intentado ponerse al día. La crisis del Golfo demuestra el gran avance de Chevron, señala Kim Fustier, del banco HSBC. Cada vez más, canaliza su propia producción a través de su división de comercialización, en lugar de depender de intermediarios, para colocar los barriles donde puedan obtener los mayores márgenes. La empresa prevé gestionar internamente más del 40% de su crudo el próximo trimestre —el doble que el año pasado—, lo que contribuirá a mantener sus refinerías en Asia, donde el combustible escasea, con una utilización superior al 80%.

Exxon parece estar rezagada. Para empeorar las cosas, sus operaciones se ven particularmente afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz. Alrededor de una quinta parte de su producción de petróleo y gas se encuentra en Oriente Medio, una de las mayores exposiciones entre las grandes petroleras. Exxon bombeó el equivalente a 4,6 millones de barriles diarios (b/d) durante el primer trimestre, frente a los 5 millones del trimestre anterior. Si el estrecho permanece cerrado hasta junio, la compañía afirma que su producción caería a entre 4,1 y 4,3 millones de barriles diarios. Tanto Exxon como Chevron afirman no tener previsto aumentar la inversión en las cuencas de esquisto de Estados Unidos para aprovechar los precios más altos.

PUBLICIDAD

Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será la divergencia en la suerte de las grandes petroleras. Esta divergencia podría ampliarse aún más si Donald Trump prohíbe las exportaciones de combustible, algo que los analistas consideran posible si la gasolina alcanza los 5 dólares por galón en Estados Unidos. Esto profundizaría el descuento del West Texas Intermediate, el crudo insignia estadounidense, con respecto al Brent, e impediría que las refinerías nacionales vendieran a precios internacionales, reduciendo así los beneficios de las empresas estadounidenses tanto en la fase de exploración y producción como en la de refinación y distribución. El Sr. Trump, habitualmente defensor de las grandes petroleras, está desesperado. Las grandes petroleras estadounidenses esperan sus próximos movimientos con creciente temor.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

PUBLICIDAD