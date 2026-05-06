Vladimir Putin está perdiendo el control de Rusia

Putin enfrenta el mayor aislamiento interno desde el inicio de su guerra contra Ucrania, mientras crece el escepticismo sobre su futuro político (Reuters)

No se presentó como un acontecimiento aislado, sino como una sensación generalizada: Vladimir Putin ha llevado a Rusia a un callejón sin salida y nadie sabe qué depara el futuro. La primera manifestación es un cambio en el lenguaje empleado por altos funcionarios, gobernadores regionales y empresarios: han dejado de usar la primera persona del plural al hablar de las acciones de las autoridades del país. Hasta la primavera pasada, todo era “nosotros” y “nuestro”.

La guerra de Putin contra Ucrania puede ser imprudente y un fracaso, pero era compartida. “Nosotros estábamos involucrados, y sería mejor para todos nosotros si terminara cuanto antes”. Ahora describen lo que está sucediendo como su historia, no la nuestra. No es nuestro proyecto, no es nuestra agenda, no es nuestra guerra. Sus decisiones se describen como extrañas.

PUBLICIDAD

Aún más extraño es el hecho de que tome alguna decisión. No se trata solo de la caída de su popularidad. El futuro ya no se discute en términos de lo que decidirá Putin, sino como algo que se desarrollará independientemente de él, y posiblemente ya sin él.

Este cambio de discurso no indica una rebelión. El sistema autoritario puede sobrevivir durante mucho tiempo gracias al miedo, la inercia y la represión. Aún mantiene el monopolio de la violencia, pero ha perdido el monopolio de la configuración del futuro. En el pasado, el régimen, a pesar de todas sus mentiras, contaba con algún proyecto que podía pregonar: restaurar la condición de Estado, reafirmarse como superpotencia energética. Incluso hubo un programa de modernización antes del giro radical hacia el ultraconservadurismo y la guerra.

PUBLICIDAD

La ironía reside en que Putin inició la guerra para preservar el poder y el sistema que ha creado. Ahora, por primera vez desde el comienzo del conflicto, los rusos empiezan a imaginar un futuro sin él. Esto se debe a la confluencia de cuatro factores.

En primer lugar, está el creciente costo de la guerra. La guerra en Ucrania se concibió como una operación militar especial llevada a cabo por grupos selectos que recibieron incentivos económicos por su participación, mientras que el resto de la sociedad continuó con su vida normal.

PUBLICIDAD

La guerra en Ucrania se concibió como una operación limitada, pero sus costos económicos y sociales se han extendido a toda la sociedad rusa (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Este modelo se desmoronó a medida que la guerra se extendió y aumentó su escala. Ha provocado mayor inflación e impuestos, infraestructuras descuidadas, mayor censura e interminables prohibiciones. No es una guerra nacional, pero se financia a nivel nacional, y la sociedad no recibe ningún beneficio a cambio.

En segundo lugar, existe una creciente demanda de normas entre las élites que se han visto obligadas a regresar a Rusia, junto con su capital. Anteriormente, sus derechos de propiedad se habían externalizado a Occidente. Recurrían a los tribunales de Londres, a estructuras extraterritoriales y al arbitraje internacional para resolver conflictos o buscar protección.

PUBLICIDAD

Ahora, los conflictos deben resolverse internamente, sin instituciones que funcionen. La demanda de normas se vuelve más urgente a medida que se acelera la redistribución de activos.

En los últimos tres años, se han confiscado activos por valor de unos 5 billones de rublos (60.000 millones de dólares) a empresarios privados, que han sido nacionalizados o entregados a leales y allegados.

PUBLICIDAD

Esta es la mayor redistribución de la propiedad desde la privatización masiva de la década de 1990. No es que las élites hayan descubierto de repente un gusto por el Estado de derecho o la democracia. Pero incluso aquellos leales al régimen anhelan normas e instituciones que puedan resolver los conflictos de manera justa.

En tercer lugar, está el cambio en el clima geopolítico que el propio Putin contribuyó a propiciar. Rusia se ve a sí misma como el artífice de la reconfiguración del orden mundial. En realidad, es un mero catalizador: la guerra de Rusia contra Ucrania ha acelerado la crisis de la democracia occidental, el auge del populismo y el cansancio ante la globalización. Rusia se encuentra ahora en un mundo donde las normas son débiles y donde la fuerza económica y tecnológica, así como la fuerza bruta, predominan.

PUBLICIDAD

En un mundo basado en normas, Rusia podría explotar las asimetrías: la dependencia de Europa de su gas, su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, el legado nuclear soviético.

El asiento de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU ha perdido relevancia en medio de la guerra y las tensiones internacionales (Reuters)

Pero ahora Europa compra su gas en otros países, el asiento de Rusia en el Consejo de Seguridad se ha devaluado dentro de la propia ONU y su chantaje nuclear ha socavado el régimen de no proliferación, privando a Rusia de su estatus de árbitro. Cuando el orden mismo comienza a desmoronarse, los beneficios del revisionismo putinista desaparecen rápidamente.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Rusia atraviesa una crisis de identidad. Por primera vez en generaciones, carece de un modelo externo con el que definirse. Históricamente, se definía en relación con Europa y Occidente en general. Eran un referente, un lugar al que enfrentarse, un lugar al que superar.

Ese antiguo eje ha desaparecido. Occidente, como entidad cultural, militar y política unificada, está en crisis. Ya no existe un “allí” con el que definir el aquí. No se trata de una cuestión ideológica, sino estructural. Todo desarrollo en Rusia debe tener un sentido interno, y el gobierno es incapaz de proporcionárselo.

PUBLICIDAD

En cuarto lugar, se observa un creciente control ideológico sin ningún beneficio compensatorio. El anterior contrato social, según el cual el Estado se mantenía al margen de la vida privada de las personas y los ciudadanos al margen de la política, se ha derrumbado. Antes, el sistema se ganaba la lealtad de la gente con comodidad, servicios y consumo. Ahora, lo único que ofrece es represión, intrusión y censura, de las cuales las restricciones a internet de este año son la manifestación más evidente.

El problema no radica tanto en la represión en sí misma, sino en la represión sin propósito. Una ideología, por definición, presupone una visión del futuro. Esta exige disciplina sin ofrecerla. Se exige lealtad a la gente sin explicarles a qué futuro sirve esa lealtad. La realidad política no resulta atractiva ni siquiera para la mayoría de los tecnócratas involucrados en su construcción. El optimismo se ha extinguido desde dentro.

Agotamiento de movimientos

Los cuatro factores crean una situación que en ajedrez se conoce como zugzwang: cuando cada movimiento empeora la posición. El sistema puede persistir mientras Putin permanezca en el poder. Pero cada uno de sus movimientos para preservarlo y expandirlo acelera su deterioro.

Su respuesta instintiva podría ser intensificar la represión. Podría iniciar otra guerra. Pero estas acciones solo empeorarían las cosas. No puede restablecer la conexión entre el poder y el futuro. Solo puede hacer que la ruptura sea más sangrienta y peligrosa.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.