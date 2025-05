Los delitos violentos están disminuyendo rápidamente en todo Estados Unidos

Foto tomada el 6 de junio del 2013 del Centro de Detención de Baltimore, en Baltimore. (AP foto/Patrick Semansky)

Tome el metro hasta Upton, una estación situada en Pennsylvania Avenue, en el oeste de Baltimore, y cuando salga a la calle, pensará que ha llegado a una escena de The Wire, una antigua serie de éxito de HBO. Hay jóvenes merodeando y algunos vendiendo drogas. Sin embargo, si hablas con Malik, un hombre de 40 años que vende gafas Ray-Ban falsas en una bolsa de basura, rápidamente te darás cuenta de que nada ha cambiado. “Donde estás ahora, hace unos diez años, no podías ni escuchar tus pensamientos”, dice. “Todo eran gritos de red top, red top, yellow top, yellow top". Ahora, dice, “todo está despejado. No sé qué está pasando. Creo que se está gentrificando. La mierda se ve mejor, ¿sabes a qué me refiero?“.

Baltimore estaba asociada a la violencia incluso antes de que The Wire la hiciera famosa por ello. Pero algo parece estar cambiando. En lo que va del año solo se han producido 45 homicidios en la ciudad, un tercio menos que en el mismo periodo del año pasado. El año pasado ya fue el mejor de Baltimore en más de una década, con 199 homicidios. En 2021, la ciudad registró 344. En el Hospital Johns Hopkins, Katherine Hoops, pediatra e investigadora, afirma que hace meses que no ingresa a ningún niño herido por un arma de fuego. Hace unos años, atendía al menos a uno al mes.

El descenso de la violencia en Baltimore no es único. Su mejora es especialmente notable, pero, de hecho, la delincuencia parece estar disminuyendo en todo Estados Unidos. Jeff Asher, analista que elabora un índice de delincuencia en tiempo real a partir de los registros de las agencias, calcula que este año va camino de ser el menos violento a nivel nacional desde la década de 1960. El verano siempre podría cambiarlo, pero en este momento, según Asher, la tendencia parece sólida. El misterio es qué hay detrás.

Los académicos siguen tratando de averiguar por qué aumentó la violencia en 2020. Pero la razón más probable es que la confianza en la policía se derrumbó justo cuando la pandemia cerró los servicios sociales y aumentó el estrés. A raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis esa primavera, y la posterior oleada de ira contra la mala actuación policial, muchos agentes desmoralizados dimitieron en masa. Pero la mejora actual es demasiado grande como para que se trate simplemente de una vuelta a las tendencias previas a la pandemia. A pesar de los programas de contratación, la mayoría de los departamentos de policía siguen teniendo una grave falta de personal.

Entonces, ¿qué está pasando? Las explicaciones abundan. Por ejemplo, Ray Kelly, activista por la reforma policial, afirma que el fentanilo es ahora tan barato que ya no vale la pena venderlo en las esquinas. Los robos de coches han disminuido gracias a los inmovilizadores y los bloqueos de ruedas, lo que puede dificultar la comisión de otros delitos. Estas razones pueden ser importantes, pero subestiman el valor del trabajo realizado tanto en Baltimore como a nivel nacional desde 2020. Bajo el mandato de Joe Biden, el Gobierno federal destinó cientos de millones de dólares a programas de “interrupción de la violencia comunitaria”. Mientras tanto, los jefes de policía intentaron, a menudo de forma irregular, reconstruir la confianza. El éxito de Baltimore parece un ejemplo especialmente llamativo de cómo esto puede haber funcionado realmente.

El aumento de la violencia en la ciudad se produjo en 2015, tras la muerte de un joven negro, Freddie Gray, a manos de la policía. En los años siguientes, los horrendos casos de corrupción policial distrajeron la atención de la reforma. Pero ahora está en marcha. Según Richard Worley, comisario de policía de la ciudad, “no nos parecemos en nada al departamento de policía que éramos hace cinco años”. Worley subraya que la policía no es la única responsable de este cambio. El modelo local, conocido como Estrategia de Reducción de la Violencia en Grupo, reúne también a grupos comunitarios y fiscales.

Este modelo, según Daniel Webster, experto en violencia armada de la Universidad Johns Hopkins, se basa en la disuasión focalizada. Es difícil de aplicar correctamente, afirma, pero Baltimore parece estar lográndolo. A los jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal se les da a elegir: enderezar su vida o, en última instancia, acabar en la cárcel. Las organizaciones benéficas proporcionan el incentivo: dos en Baltimore, Roca y YAP, ofrecen terapia y formación profesional a los jóvenes que les remite la policía. Si los jóvenes no cooperan, la policía les aplica el castigo. En los últimos años, las detenciones han aumentado ligeramente en la ciudad, tras haber descendido drásticamente después de 2015.

¿Podrán continuar las mejoras? Worley afirma que le gustaría reducir el número anual de asesinatos en Baltimore por debajo de 100 antes de jubilarse. Es un objetivo ambicioso. Por desgracia, el modelo se encuentra ahora amenazado. La nueva Administración de Washington no tiene tiempo para enfoques policiales matizados. Kurtis Palermo, director de Roca en Baltimore, afirma que el mes pasado se recortó repentinamente un millón de dólares de su financiación federal. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden federales están siendo reorientadas hacia un nuevo objetivo: las deportaciones masivas. Y en lugar de reformas, Trump quiere ofrecer asistencia jurídica gratuita a los policías acusados de irregularidades (lo que podría ayudar un poco a levantar la moral).

La buena noticia es que la reducción de la violencia puede reforzarse a sí misma. Con menos asesinatos, los detectives tienen más tiempo para resolver cada uno de ellos. Con menos llamadas, los policías de barrio pueden hacer más para generar confianza. En un recorrido con la policía de Baltimore, en una lluviosa tarde de martes, The Economist vio cómo la disminución de la violencia ayuda a los agentes a reenfocarse. Dos policías pasaron media hora ayudando a una señora a resolver una discusión con su compañía de telefonía móvil. El corresponsal fue reprendido por utilizar una frase prohibida: “está tranquilo”. Ojalá siga así por mucho tiempo.

