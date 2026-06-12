El secretario de Defensa británico se sacrifica

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el ministro de Defensa británico, John Healey (REUTERS)

La dimisión del secretario de Defensa británico, John Healey, el 11 de junio, tenía un aire de inevitable. Representa otro revés para la menguante autoridad de Sir Keir Starmer. Además, resulta profundamente embarazosa para el primer ministro, quien suele hablar de las crecientes amenazas que afrontan Gran Bretaña y Europa, mientras se prepara para reunirse con los aliados de la OTAN en una cumbre en Ankara el 7 de julio.

En su carta de renuncia, el Sr. Healey, quien ha estado inmerso en una disputa con el Tesoro desde enero, cuando se completó el trabajo sobre un plan de gastos para financiar la propia revisión estratégica de defensa (SDR) del gobierno, le dice a Sir Keir: “Usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas”. Y continúa: “Me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestras fuerzas y aumentarían el riesgo para el personal en operaciones, y podrían hacer que el país sea menos seguro”.

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El plan de inversión en defensa (DIP) ha sido objeto de meses de disputas sobre la cantidad de dinero que recibirían las fuerzas armadas y cómo se financiaría. El retraso en su publicación se había convertido en un chiste recurrente, aunque con graves consecuencias. Ha consternado a los aliados y ha impedido que la industria realice las inversiones necesarias en capacidad, mientras que la inflación habrá encarecido los contratos. La necesidad de publicar el DIP antes de la cumbre de la OTAN ha exacerbado la situación.

Aunque el gobierno se comprometió hace un año a proporcionar los recursos necesarios para implementar las principales recomendaciones de la SDR , desde hacía algunos meses era evidente que se producirían retrocesos. A los jefes de los servicios, que habían advertido de un déficit de financiación de al menos 28.000 millones de libras esterlinas (37.000 millones de dólares) durante los próximos cuatro años antes de que se añadieran nuevas capacidades, por no hablar del período de diez años que abarca el DIP , se les pidió que reconsideraran su postura.

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Se esperaba que la cifra principal de gasto adicional relacionado con el DIP durante los próximos cuatro años rondara los 18.000 millones de libras, una cifra de compromiso que, según se informa, el asesor de seguridad nacional, Jonathan Powell, le había dicho al primer ministro que era el mínimo indispensable. Esto habría estado en consonancia con el modus operandi habitual del gobierno de Sir Keir, ya que no habría logrado complacer a casi nadie (se les pidió a otros departamentos que colaboraran recortando sus presupuestos de capital), pero podría haber sido suficiente para que el Sr. Healey se mantuviera en el cargo.

Sin embargo, el 8 de junio, según su propio relato, al Sr. Healey se le presentó un acuerdo financiero que se quedaba «muy por debajo de lo necesario para la defensa y el país en este momento tan peligroso». Fuentes indican que la cantidad ascendía a 13.500 millones de libras esterlinas a lo largo de cuatro años, aunque algunos sospechan que incluso esta cifra está inflada por lo que consideran una maniobra del Tesoro. Peor aún, el Sr. Healey señala que el acuerdo también está «dirigido a finales de año» y que Gran Bretaña destinará tan solo el 2,68% del PIB a la defensa para 2030, un aumento de apenas 0,08 puntos porcentuales con respecto al nivel previsto para el próximo año. La promesa del gobierno de alcanzar el 3% en la próxima legislatura (siempre que «las condiciones económicas y fiscales lo permitan») y de cumplir el objetivo de la OTAN del 3,5% para 2035 parece poco convincente. Otros aliados de la OTAN han avanzado más rápidamente hacia el objetivo.

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Un acuerdo de 13.500 millones de libras, si es que el DIP llega a esa cifra, contribuirá poco a aumentar la eficacia de las mermadas fuerzas armadas británicas, pero acelerará lo que los analistas describen como el debilitamiento de los últimos años. En la práctica, supondrá recortes en cualquier programa que no se considere intocable o para el que aún no se hayan firmado contratos firmes. Sobre todo, la modernización de la disuasión nuclear británica, ahora conocida como Defence Nuclear Enterprise ( DNE ), que engloba el pacto de submarinos AUKUS con Estados Unidos y Australia, es de vital importancia. Se requieren cuatro nuevos submarinos de misiles balísticos Dreadnought, una nueva ojiva nuclear de diseño británico para el Trident D5 y doce nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear construidos mediante la colaboración AUKUS . Se prevé que la participación de la DNE en el presupuesto total de defensa aumente hasta un 25% en los próximos años y representará al menos la mitad del presupuesto de equipamiento.

También parece seguro que el Programa Global de Aviones de Combate para desarrollar un caza de sexta generación en colaboración con Japón e Italia seguirá adelante. Los japoneses, decididos a que el avión entre en servicio en 2035, se han mostrado preocupados por la demora británica en aportar los 6.000 millones de libras esterlinas necesarios para que los socios firmen contratos a largo plazo. La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, visita Londres este fin de semana de camino a la cumbre del G-7 en Francia. Los japoneses han dejado claro que la visita a Londres se cancelará a menos que Gran Bretaña aporte el dinero.

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Pero ninguno de estos programas de gran envergadura generará capacidades hasta 2035 como muy pronto, y su máximo despliegue no llegará hasta la década de 2040. Por el contrario, los principales aliados europeos de Gran Bretaña están invirtiendo basándose en lo que consideran una creciente amenaza de Rusia para 2030; el propio Sir Keir ha hablado del riesgo de «un ataque de Rusia contra la OTAN ya en 2030». La SDR también advirtió de «una nueva era de amenazas» e instó a Gran Bretaña a priorizar la preparación para una guerra de alta intensidad para 2030.

A menos que algo cambie como resultado de la renuncia del Sr. Healey, el gobierno parece dispuesto a permitir que continúe el deterioro de las capacidades convencionales de Gran Bretaña. La RAF casi con seguridad tendrá que reducir sus pedidos de cazas F-35B. El plan para comprar 12 F-35A con capacidad nuclear podría abandonarse por completo, mientras que los Typhoon más antiguos serán retirados del servicio antes de lo previsto. El programa de la Armada para reemplazar sus fragatas Tipo 23 de 30 años con ocho nuevas fragatas Tipo 26 y cinco Tipo 31 sufrirá nuevos retrasos. El programa de “movilidad terrestre” del Ejército y la renovación de su flota blindada serán un objetivo tentador para los recortes. Las promesas de invertir en municiones suficientes para sostener la guerra moderna pueden ser ambiguas.

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La decisión del Sr. Healey de dimitir y pronunciarse al respecto podría tener un resultado positivo. Ed Arnold, de RUSI, un centro de estudios sobre defensa con sede en Londres, la describe como «un momento trascendental para el gobierno y el Ministerio de Defensa… es un caso muy raro de un ministro de alto rango que adopta una postura de principios contra el debilitamiento de las fuerzas armadas británicas , en lugar de quejarse a posteriori una vez fuera del cargo». También podría suponer el fin del desafortunado mandato de Sir Keir.