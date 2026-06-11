La guerra de Ucrania ya es más larga que la Primera Guerra Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de junio, Europa alcanzó un hito sombrío. A partir de esa fecha, los combates en Ucrania se habían prolongado más que la Primera Guerra Mundial. En una ironía lúgubre, un conflicto que parecía que podría durar apenas unos días, cuando las tropas rusas avanzaban confiadas hacia Kiev en febrero de 2022, ha superado en duración a aquel que algunos suponían que “terminaría para Navidad” en 1914. Ya sea en este siglo o en el pasado, la guerra ha desafiado los planes mejor trazados de los altos mandos militares. A los soldados se les prometieron desfiles triunfales en capitales conquistadas, pero pronto se encontraron atascados, muchas veces literalmente. Los reclutas que defendían sus patrias se acurrucaban en trincheras, y sus líneas se convertían en lodazales. Las armas novedosas —tanques, ametralladoras y gas mostaza en aquel entonces, drones hoy— transformaron la guerra. Hombres murieron, familias sufrieron. Los mapas se actualizaron a medida que pueblos y aldeas, o más bien lo que quedaba de ellas, cambiaban de manos.

Por desgracia, una guerra larga no es garantía de una paz justa, como demostraría luego el Tratado de Versalles, firmado en 1919. Pero los ecos de ese armisticio fallido podrían ser útiles para orientar los esfuerzos por poner fin a las hostilidades en Ucrania. La “guerra para acabar con todas las guerras” se recuerda hoy como el preludio del conflicto aún más atroz que ayudó a engendrar una generación más tarde. El fantasma de Versalles debe, por lo tanto, perseguir a quienes valientemente tratan de poner fin al conflicto actual. Los aliados de Ucrania han ayudado a que no pierda la guerra. Pronto tendrán que prepararse para ayudarla a ganar la paz.

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Por ahora, las conversaciones serias siguen siendo esquivas. Seguramente, después de 1.568 días de combates casi ininterrumpidos, el final de esta guerra debería estar más cerca que su comienzo. El reciente y tímido cambio de rumbo a favor de Ucrania puede empujar a Rusia hacia la mesa de negociaciones. Las ganancias territoriales que el agresor obtuvo a un costo enorme —alrededor de 1.000 rusos muertos o gravemente heridos cada día, según los ucranianos— ahora están siendo parcialmente revertidas. Los drones ucranianos están alcanzando el interior profundo de Rusia, y cada columna de humo pútrido es un mensaje de humildad para el presidente Vladímir Putin. Europa está a punto de comenzar a desembolsar un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) a Ucrania, ayudando a su aliado incluso cuando la ayuda de Estados Unidos se ha agotado. La moral de las tropas ucranianas está en uno de sus puntos más altos recientes. El presidente Volodímir Zelensky, que antes era apenas una figura demacrada y vacía, se puede ver sonriendo ocasionalmente estos días. Pero sus desafíos a Putin para entablar conversaciones de paz —respaldados el 7 de junio por los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania— no han dado frutos hasta ahora. Putin dice nyet.

Cuando llegue un armisticio en este conflicto, será diferente al firmado en el Salón de los Espejos en 1919. Rusia no será un país destrozado y derrotado, sin otra opción que aceptar diktats temperamentales de sus adversarios. A pesar de las exigencias de los aliados más estridentes de Ucrania —en particular los bálticos o Polonia, preocupados de que el revanchismo ruso sin control pueda dirigirse hacia ellos— no habrá pago de reparaciones de guerra ni mandatarios entregados a tribunales internacionales. La paz será un asunto desordenado e insatisfactorio, lleno de compromisos que ninguna de las partes querrá aceptar. Y aun así tendrán que hacerlo, si se quiere que los drones callen.

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Pero también habrá paralelismos con Versalles. Tanto la paz de 1919 como la que se avecina en Ucrania se sellarán como parte de una nueva arquitectura de seguridad en Europa. En aquel entonces se trató de coartar a Alemania, tanto en lo financiero como en lo militar, además de crear una novedosa Sociedad de Naciones para desactivar las guerras antes de que pudieran empezar. En esta ocasión, un nuevo orden europeo incluirá garantías de seguridad para Ucrania, que deberán estar respaldadas por una “coalición de dispuestos” en Europa, una coalición dispuesta tácitamente a luchar contra Rusia. Se habla de un Consejo de Seguridad Europeo, aunque hay pocos detalles. La candidatura de Ucrania para integrarse a la Unión Europea transformará tanto su destino como el del bloque. ¿Y cuál será el papel de Estados Unidos? Woodrow Wilson pasó seis meses en Europa tratando de sellar la paz, siendo apenas el segundo presidente en funciones en salir de Estados Unidos. Su sucesor, Donald Trump, en su día prometió acabar con los combates en Ucrania “en 24 horas”, pero desde entonces ha iniciado una guerra nueva en su lugar.

¿Cuáles son las lecciones de Versalles? Una es que las promesas hechas para asegurar la paz necesitan mecanismos de cumplimiento. Tras la paz de 1919, Estados Unidos acabó resistiéndose a unirse a la Sociedad de Naciones, su Senado preocupado por los enredos extranjeros. Un mecanismo para restringir los futuros planes de Rusia sobre Ucrania serán las garantías de seguridad creíbles, fundamentadas finalmente en el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. El 15 de junio, los 27 Estados miembros del bloque acordarán por unanimidad abrir el primer grupo de negociación, otro paso hacia la adhesión de Ucrania. Pero las probabilidades de que eso ocurra pronto —o acaso alguna vez— son más bajas de lo que los amigos de Kiev quieren admitir. Si Ucrania siente que se le ha prometido un futuro más brillante como miembro de la UE y ese escenario no se concreta, su gente puede terminar amargada, como los alemanes de 1933. Si la UE en realidad no está lista para recibir a Ucrania, debería ser honesta ahora.

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Las armas de agosto, los drones de junio

Los contornos de un acuerdo de paz aún están demasiado lejanos como para vislumbrarse. Ucrania parece dispuesta a aceptar pérdidas territoriales, un resultado inevitable a estas alturas. Europa, que se encuentra atrapada entre ser mediadora en las conversaciones o una de las partes, estará entre quienes tengan que tomar decisiones imposibles. Para asegurar la paz, puede que termine levantando las sanciones a Rusia, e incluso devolviendo los cientos de miles de millones de euros que congeló y que una vez esperaba destinar a Ucrania en su lugar. Se hablará de normalizar relaciones diplomáticas. Eso será denunciado en algunos sectores como poco menos que traición.

Una interpretación burda de Versalles es que humillar al agresor lleva al resentimiento y, por tanto, siembra la semilla de nuevas guerras. Una lección mejor es que el anhelo de venganza no puede ser un fin en sí mismo. El deseo de ver humillado a Putin, o algo peor, será justificadamente fuerte en Europa. Su régimen abominable es culpable de los peores crímenes; la guerra es su responsabilidad. Y, sin embargo, algún día, quizás pronto, puede que sea un socio para lograr la paz.

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