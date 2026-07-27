Wall Street cerró con resultados mixtos pese a la distención en Medio Oriente

Los inversores aguardaron los balances de las grandes tecnológicas y revisaron el impacto del retroceso del crudo tras una pausa entre Washington y Teherán, en una sesión con los índices en direcciones opuestas - EFE/OLGA FEDOROVA

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Wall Street cerró con resultados dispares el lunes mientras los inversores aguardaban los reportes trimestrales de las grandes tecnológicas y evaluaban el impacto de la caída del petróleo tras una pausa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 avanzó apenas 1,20 puntos (0,02%) hasta las 7.413,18 unidades; el Dow Jones Industrial Average (DJIA) ganó 262,83 puntos (0,49%) para cerrar en 52.210,08; y el Nasdaq Composite retrocedió 43,74 puntos (0,16%) hasta 24.932,08, su cuarta caída consecutiva.

Los tres índices acumulan pérdidas en julio, lo que marcaría el segundo mes consecutivo en rojo para el S&P 500 y el Nasdaq.

El precio del crudo revirtió la tendencia alcista de la semana anterior, cuando la escalada bélica entre Washington y Teherán había disparado el Brent por encima de los USD 100 por barril. Este lunes, el barril de Brent para entrega en octubre cedió un 6,3% hasta los USD 85,87, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para septiembre cayó un 7,5% hasta los USD 82,61. La baja siguió a declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Washington mantenía “buenas conversaciones” con Irán y que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz, aunque advirtió que los ataques se reanudarían si las negociaciones fracasaban.

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El conflicto ha restringido severamente el tráfico a través del estrecho de Ormuz, con efectos en cadena sobre la economía global: los precios de la gasolina se han disparado y los costos de transporte de mercancías han aumentado, cargas que las empresas suelen trasladar a los consumidores. La inflación subyacente, ya presionada por una nueva ronda de aranceles impuestos por Washington, complica aún más el panorama para la Reserva Federal (Fed), que anunciará su decisión de política monetaria el miércoles.

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores asignan una probabilidad del 62% a que el banco central mantenga las tasas sin cambios y del 38% a un alza de 25 puntos básicos. La Fed ha mantenido las tasas estables a lo largo del año mientras monitorea la dirección de la inflación, aunque el mercado anticipa al menos un incremento antes de fin de año. “Esta es una semana con más de su cuota habitual de posibles sorpresas, buenas y malas”, señaló Chris Larkin, director gerente de operaciones e inversiones de E-Trade from Morgan Stanley.

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El sector tecnológico registró movimientos opuestos que arrastraron al conjunto del mercado en direcciones contrarias. Nvidia cayó un 5% y Micron Technology retrocedió un 2,3%, mientras que Microsoft subió un 1,9% y Apple avanzó un 1,2%. El índice de semiconductores PHLX prolongó su tendencia bajista y acumula una caída de alrededor del 20% desde su máximo histórico de cierre del 22 de junio, aunque mantiene un alza de aproximadamente el 63% en lo que va de 2026.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

La semana pasada, los resultados de Tesla y Alphabet —que reflejaron un gasto elevado en inteligencia artificial— habían generado inquietud entre los inversores sobre si el repunte de varios años impulsado por el optimismo en torno a esa tecnología podría estar perdiendo fuerza. Esta semana, Microsoft presentará sus cifras el miércoles; Amazon y Apple lo harán el jueves; y Meta en algún momento del período. Entre los sectores que sí cerraron al alza figuraron el de bienes de consumo básico y el de cuidado de la salud del S&P 500.

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Las acciones de comunicaciones también anotaron ganancias: Alphabet subió un 2,1%, Charter Communications avanzó un 6,7% y Comcast ganó un 2,3%. En el segmento financiero, American Express trepó un 2,8%, Capital One Financial sumó un 2,1%, Visa subió un 1,9% y Mastercard ganó un 2,2%.

Fotografía de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

En Asia, el fabricante chino de memoria CXMT Corp debutó en la bolsa de Shanghái con una valoración estimada en 3,3 billones de yuanes (cerca de USD 490.000 millones), convirtiéndose en la empresa cotizada más valiosa de China. La noticia llegó acompañada de información sobre los avances del país en la fabricación de equipos de litografía de ultravioleta profundo (DUV) para la producción de chips, lo que apunta a una creciente competencia para la industria estadounidense de semiconductores.

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El martes se publicará el índice de confianza del consumidor y el jueves el dato de inflación. También presentarán resultados Sherwin-Williams, Boeing y Visa el martes, y Starbucks y Chipotle el miércoles.