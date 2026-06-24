El Salvador

La tokenización reduce entre 2% y 4% los costos de emisión para empresas en El Salvador

El esquema regulado de activos digitales amplía el acceso al financiamiento con participaciones desde montos bajos, al tiempo que abre nuevos canales de inversión extranjera y diversificación para emisores locales, indica empresa

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Bandera de El Salvador fragmentada con nodos digitales conectados, superpuesta sobre el horizonte de San Salvador al atardecer, con edificios altos y calles iluminadas.
Una representación conceptual muestra la bandera de El Salvador desintegrándose en nodos de tokenización sobre el horizonte de la ciudad de San Salvador al atardecer, simbolizando la adopción tecnológica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador ha consolidado su posición regional al habilitar un entorno legal y tecnológico que facilita la tokenización de activos, permitiendo a las empresas acceder a nuevos mercados de capital y captar inversión extranjera sobre bases digitales y reguladas, destaca empresa de activos digitales.

La afluencia de inversionistas extranjeros y regionales responde a un marco legal para activos digitales, el cual ha transformado el acceso al capital para empresas locales y ha abierto nuevas oportunidades en el sector financiero. El proceso de tokenización convierte activos tradicionales, como bienes raíces o deuda, en representaciones digitales negociables en blockchain.

Este mecanismo permite la participación con montos mínimos y permite la participación con montos mínimos, anteriormente reservados a grandes inversores, y da paso a la fraccionabilidad de activos, la simplificación del intercambio y la diversificación de los mercados, explica empresa Bitfinex. Además, reduce los costos de emisión —ubicados entre el 2% y el 4% del capital recaudado—, según fuentes especializadas.

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El entorno regulatorio salvadoreño, articulado a través de la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), ha reducido los plazos para emitir instrumentos financieros de varios meses a semanas. Esto ha permitido crear un marco previsible, facilitando la captación de fondos y la generación de proyectos productivos.

Desde enero de 2024, la CNAD ha autorizado al menos 29 emisiones de activos digitales relacionados con proyectos inmobiliarios y empresariales. La mayoría se concretó en 2025, destacando empresas emisoras como Boulder Tech, VLRM Global Investments, Arrendadora GM y Velocity Investments.

Entre los proveedores de servicios para estas transacciones sobresalen Pulpo Fintech, con siete registros, y Banco Atlántida El Salvador. En el segmento inmobiliario destacan emisiones como el token IKN1 —2,500 tokens a USD 1,000 cada uno— y el token $JAGUEY128, con 4,550 tokens para el desarrollo de un proyecto en Playa El Jaguey, La Unión, por más de USD 4.5 millones. Una de las primeras emisiones ocurrió en enero de 2024, cuando la empresa e-Grains obtuvo autorización para lanzar una oferta pública de USD 100 millones respaldada con soja.

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Vista aérea conceptual del centro histórico de San Salvador al atardecer, con la bandera de El Salvador y una red de tokenización global superpuesta sobre la ciudad.
Una imagen conceptual futurista del centro histórico de San Salvador muestra la integración de la tokenización y activos digitales en la economía del país al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marco legal permite atraer empresas de activos digitales

Bitfinex Securities, filial de Bitfinex, participa en estas emisiones. Bitfinex, fundada en 2012, opera como plataforma global de negociación de tokens digitales y su filial Bitfinex Securities facilita la emisión y negociación de valores tokenizados bajo regulación local. Según Fabián Delgado, director de Desarrollo de Negocio de la compañía, la etapa actual “ya no es un debate sobre Bitcoin o criptomonedas, sino sobre cómo financiar empresas reales y generar empleo”.

Para Delgado, el marco legal de El Salvador “transforma la regulación para atraer capital y crear oportunidades regionales”, permitiendo que las empresas capten capital y los inversores accedan a una nueva clase de activos digitales.

La plataforma internacional Bitfinex Securities ha permitido la emisión de tokens para financiar desarrollos como la construcción de un hotel privado en el aeropuerto internacional de San Salvador por USD 6.25 millones. Según un informe de la compañía, la tokenización simplifica el proceso de captación de capital y permite tokenizar fondos, deuda, capital y bienes raíces.

El contexto cripto en El Salvador

En el contexto local, ciudades como Berlín, en Usulután, han adoptado criptomonedas en la vida cotidiana, con más de cien comercios aceptando Bitcoin. El Salvador cuenta con una de las mayores reservas gubernamentales de Bitcoin del mundo —más de 7,600 BTC en la tesorería estatal— y ha integrado las criptomonedas en la estrategia de tesorería corporativa y estatal. Esto ha permitido a empresas locales mejorar su gobernanza y protección frente a la inflación global, incorporando normas modernas de cumplimiento y auditoría.

El impacto de la tokenización se refleja en el acceso de pequeñas y medianas empresas a financiamiento más ágil, la creación de empleo y la consolidación de El Salvador como centro financiero.

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