Así puede viajar a alentar a Colombia en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 sin endeudarse

Más de 100.000 colombanos viajaron al Mundial de fútbol de 2026 - crédito Cristian Álvarez/Colprensa

La promesa de ir al próximo torneo de fútbol puede empezar a tomar forma si se convierte en un plan de ahorro para viajes deportivos desde julio de 2026. Para los que no pudieron acompañar a la Selección Colombia en el Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, deben tener en cuenta que todavía quedan casi dos años para la Copa América de 2028 (en sede por definir) y cerca de cuatro para el Mundial de 2030 (a celebrarse en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Marruecos y Portugal).

Una persona en Colombia puede empezar a ahorrar desde hoy para la Copa América de 2028 o el Mundial de 2030 con un certificado de depóstiov a término (CDT), al fijar una meta, elegir plazos acordes con la fecha en que necesitará el dinero y aprovechar tasas disponibles en el mercado. Expertos señalan que la opción permite sumar rendimientos al ahorro y, en modalidades recargables, añadir aportes periódicos hacia un mismo objetivo.

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La idea, según ellos, pasa por dos frentes. Uno es aprovechar el interés compuesto para que el dinero crezca con el tiempo y el otro es resguardarlo para que no termine en otros gastos antes de cumplir la meta. El margen todavía existe para ambos eventos. El punto de partida se sitúa en julio de 2026, cuando muchos aficionados siguen el Mundial y otros arrastran la frustración de no haber viajado, pero aún están a tiempo de preparar el siguiente intento con disciplina y plazo.

El dinero que se ahorra en un CDT siempre está protegido de cualquier volatilidad del mercado - crédito Luisa González/Reuters

Qué hace atractivos hoy a los CDT para ahorrar

El entorno de tasas es uno de los argumentos centrales. Varias entidades financieras en Colombia ofrecen tasas superiores al 13% efectivo anual (E. A.), mientras el Banco de la República elevó su tasa de intervención al 12%, el nivel más alto en cerca de dos años. Dicho escenario vuelve a los CDT una alternativa para metas de mediano y largo plazo. La diferencia está en aprovechar los niveles actuales sin perder de vista que nadie puede anticipar con certeza cómo evolucionarán las tasas en los próximos meses.

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Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, planteó ese punto en estos términos.

“Hoy todavía encontramos entidades ofreciendo tasas superiores al 13%, algo muy atractivo para quienes tienen objetivos como viajar a la Copa América o al Mundial. Nadie puede asegurar cómo se moverán las tasas hacia adelante, pero cuando existen oportunidades de asegurar buenas rentabilidades, vale la pena aprovecharlas”, aseguró el experto. Según dijo, “al final, no se trata solamente de ahorrar, sino de hacer que ese dinero también trabaje para cumplir ese sueño”.

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Cómo funciona un CDT recargable para un viaje

Casas descartó la idea de que un CDT solo sirve para personas con grandes sumas. En Colombia, hay entidades que permiten abrir uno desde montos cercanos a los $50.000. En ese marco aparecen los CDT recargables. Esta modalidad permite empezar con un monto inicial y luego hacer nuevos aportes hacia una misma meta, con la particularidad de que cada aporte también empieza a generar rendimientos.

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito VisualesIA ScribNews

Casas comparó ese mecanismo con una práctica conocida por muchos ahorradores.

“Muchas personas ahorran para un viaje guardando dinero en una alcancía o dejando el dinero en una cuenta de ahorros. Con un CDT recargable la lógica es exactamente la misma: ir construyendo el ahorro poco a poco. La diferencia es que aquí ese dinero genera rentabilidad mientras usted sigue ahorrando y, además, permanece protegido para no terminar gastándolo antes de tiempo”. remarcó.

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La lógica del producto consiste en facilitar metas de mediano y largo plazo. Quien no puede invertir todo desde el comienzo puede avanzar por etapas sin dejar el dinero inmóvil.

Cuánto se podría acumular para 2028 y 2030

El primer ejemplo parte de una inversión inicial de $2.000.000 y aportes mensuales de $500.000. Con una tasa del 11% E. A., una persona podría reunir más de $15.100.000 para la Copa América de 2028 en 23 meses. De ese total, cerca de $1.600.000 corresponderían solo a rendimientos generados por el CDT. La cifra es distinta de las tasas superiores al 13% mencionadas antes, porque el ejemplo usa una tasa del 11% efectivo anual para ilustrar la proyección.

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Para el Mundial de 2030, el escenario conserva la misma estrategia durante cerca de 47 meses. En ese caso, el monto acumulado llegaría a cerca de $31.900.000, de los que más de $6.400.000 provendrían de manera exclusiva de la rentabilidad sobre los ahorros. La proyección muestra que una parte del presupuesto no saldría solo del esfuerzo de guardar dinero mes a mes. También entraría en juego lo que generen esos recursos durante el tiempo de espera.

Según estimaciones, asistir a un partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 pudo tener un costo total de entre $4.6 y $9.6 millones por persona - crédito @FCF/X

Los expertos de MejorCDT recomiendan seguir estos pasos:

Defina cuánto quiere ahorrar. Antes de invertir, estime cuánto podría costar el viaje, incluyendo pasajes, hospedaje, entradas, alimentación y otros gastos. Esa será la meta de su ahorro. Organice el momento en que necesitará el dinero. No todos los gastos se pagan al mismo tiempo. Los tiquetes aéreos, el hospedaje o incluso las entradas suelen comprarse con meses de anticipación, por lo que vale la pena identificar esas fechas para escoger los plazos de los CDT que mejor se ajusten a cada necesidad. Compare las tasas antes de invertir. No todos los bancos ofrecen la misma rentabilidad. Antes de abrir un CDT, revise las diferentes opciones del mercado, ya que elegir una mejor tasa puede representar una diferencia importante en las ganancias que obtendrá para financiar su viaje. Si va a ahorrar poco a poco, opte por un CDT recargable. Si no va a invertir todo el dinero desde el principio, existen alternativas que le permiten hacer nuevos aportes hacia un mismo objetivo mientras cada uno de ellos comienza también a generar rendimientos.

Con esa ruta, el ahorro deja de ser solo una reserva apartada para un viaje futuro. También puede convertirse en un fondo que gana valor mientras avanza la cuenta regresiva hacia 2028 o 2030.

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