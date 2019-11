“Este ciclo de inversión en marketing fue más fuerte en el último trimestre y durará más tiempo. Vamos a invertir más para captar más usuarios. No vamos a pasar a dar ganancias en el corto plazo, necesariamente. Como consecuencia de esta estrategia, teníamos créditos impositivos que pasamos a pérdida porque como no creemos que vamos a tener ganancias en el futuro inmediato, no los podemos tomar. Son USD 90 millones en México y menos de USD 10 millones en Colombia que también explican las pérdidas del período. Cuando volvamos a ganar lo podemos volver a reconocer en el balance”, explicó Pedro Arnt a Infobae.