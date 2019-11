Los bonos con legislación internacional tienen ahora Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que permiten avanzar en una renegociación de los bonos con dos tercios de la aprobación de los acreedores. Eso haría mucho más sencillo el proceso de renegociación, ya que no se necesitan mayorías tan amplias. Esto marca una diferencia sustancial con el canje del 2005, ya que los tenedores que no aceptaban los términos de la reestructuración comenzaban automáticamente a litigar. Los “holdouts” terminaron cobrando el 100% de sus acreencias, es decir tuvieron premio por no aceptar la renegociación.