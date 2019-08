Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera, se enfocó en la incertidumbre política para explicar el contexto y advirtió en una nota en televisión que "el que crea que las recientes medidas anunciadas van a resolver los problemas, está equivocado. A mí me parece que no tienen ninguna herramienta para hacer mucho. La decisión debería venir de la política y Macri no tiene poder, aunque institucionalmente no creo que nadie quiera hacer el adelantamiento de las elecciones. Lo que queda de acá a diciembre es tiempo perdido en cuanto a poder hacer cosas nuevas".