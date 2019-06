6 – Cuánto podría durar el juicio. En rigor, no se sabe. "En unos meses va empezar el discovery, pero no creemos que haya una sentencia firme hasta dentro de dos años", detalla una de la fuentes de la causa. "No se sabe, todo depende de la vía legal que tome Argentina. Macri debería pagar esto y usarlo como algo político, mostrar lo que le dejó la administración anterior. Claro, no lo hace porque no quiere un juicio político por no agotar todas la instancias judiciales. ¿Por qué no se le hizo un juicio a Kicillof y a Cristina Kirchner? No sé", afirma Maril.