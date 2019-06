Estas fueron las contradictorias reacciones de los inversores ante el derribamiento de un avión no tripulado de Estados Unidos por un misil de Irán. Si Donald Trump, no hubiera utilizado la palabra "error" para definir el incidente, la reacción del mundo podría haber sido impredecible. Pero el presidente de Estados Unidos estuvo empeñado a apaciguar los ánimos en sus últimos días, tal vez porque la Reserva Federal lo va a complacer en su deseo de bajar las tasas de interés, y no quiera siquiera murmurar algo que los desvíe de ese camino.