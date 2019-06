— Participé en el Comité Coloquio del último año y del anterior. El objetivo siempre fue salir de la tribuna y meternos al campo de juego. Poner el cuerpo en función del desarrollo. El año pasado, cuando al coloquio lo dirigió Rosario Altgelt, el lema fue "Cambio cultural, soy yo y es ahora". Era no sólo "necesito transformarme", sino "la transformación empieza por mí". Ahora no hay más tiempo para esperar a que las cosas cambien, estamos intentando tomar esa posta y empezar a hacer. No hay más tiempo para debatir, ya tuvimos diagnósticos de todos los colores, hay que hacer. Ya fuimos DTs en el Mundial, ministros de Economía en la crisis. IDEA representa 500 empresas de todo tipo: grandes, pymes, nacionales, extranjeras, multinacionales. Es cerca del 50% de la actividad económica del país. Desde esa mirada queremos exponer nuestra visión, pero volviendo a hacer. Por eso vamos a Añelo, que no es cerca y no es fácil llegar, para experimentarlo, para ver esa potencialidad y la gran oportunidad del desarrollo.