Retiros voluntarios y despidos: en qué conviene invertir la indemnización para no perder plata

El crecimiento de los retiros voluntarios y despidos en Argentina impulsa la búsqueda de alternativas para invertir la indemnización y proteger el capital recibido

En Argentina, ante la posibilidad de un retiro voluntario o un despido con indemnización, quienes se van de sus empleos enfrentan una decisión financiera compleja: cómo administrar el dinero recibido. ¿Conviene ahorrar en dólares, invertir en instrumentos financieros, abrir un negocio o mantener los fondos en el sistema bancario? ¿A qué riesgos se enfrenta la persona que, de un día al otro, deja la rutina laboral y recibe una suma significativa?

En las últimas semanas, se registraron anuncios oficiales sobre retiros voluntarios en distintos sectores, tanto públicos como privados. Según informes recientes publicados en el Boletín Oficial, el programa de retiros en Anses contempla un tope de $80 millones y prevé la salida de más de 2.000 empleados, con 162.000 millones de pesos destinados a ese fin. Las consultas sobre esta situación multiplicaron el volumen de dudas y pedidos de asesoramiento.

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El economista y asesor financiero Gastón Lentini indicó en Infobae en Vivo A las Nueve: “Me sorprendió la cantidad de consultas; solo después de una historia en Instagram recibí ochocientas preguntas sobre retiros voluntarios”. En su experiencia, este año se incrementó el número de personas que buscan orientación para decidir cómo administrar sus fondos, provenientes de indemnizaciones o acuerdos de retiro.

Los desafíos tras la desvinculación: emociones e incertidumbre

Para quienes dejan su puesto, la llegada de una suma inesperada plantea desafíos emocionales y financieros. “La incertidumbre de quedarse sin trabajo con el desconcierto de tener de golpe un monto importante es una combinación difícil”, sostuvo Lentini.

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En este sentido explicó que, se estima que, en casos recientes, hay beneficiarios con montos que varían entre $15 millones y $1.200 millones. La amplitud de las sumas responde a la antigüedad, el cargo y la empresa de origen. Lentini explicó que “cada situación es diferente y el análisis debe ser personalizado, tomando en cuenta la necesidad y la emocionalidad de la persona”.

Las indemnizaciones por despido o retiro voluntario pueden alcanzar cifras de hasta $1.200 millones, dependiendo de la antigüedad y el cargo del exempleado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector privado, los retiros se observan en petroleras, bancos y empresas de servicios. Por ejemplo, firmas como Pkom, Chevron y YPF se sumaron a este proceso, aunque muchas veces no existe un registro público detallado de los acuerdos, ya que se firman individualmente. En los últimos tiempos, destacó Lentini, “las billeteras virtuales y entidades bancarias achicaron sucursales y empleados”.

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La decisión sobre cómo invertir la indemnización varía según los montos y la realidad del exempleado. Lentini relató: “Un cliente recibió 150.000 dólares; tiene cuatro hijos y buscaba no ‘comerse’ ese capital demasiado rápido”.

Estrategias de inversión: diversificación y protección del capital

Lentini recomendó analizar primero las necesidades presentes y los riesgos a enfrentar. “Si necesito pesos para vivir, una parte se puede invertir en instrumentos a tasa en pesos. Hoy rinden entre 3% al mes, pero dependen de la evolución del dólar y la inflación”. Apuntó que “si me quedo solo con pesos, corro el riesgo de perder poder adquisitivo frente a la inflación”. Por eso, la diversificación se vuelve fundamental.

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El asesor advirtió: “Hay que buscar equilibrio entre inversión en pesos e inversión en dólares. No se recomienda seguir una única estrategia”. Además, sostuvo que “comprar dólares es habitual para protegerse de la devaluación, pero si se gastan en gastos mensuales, el capital se puede agotar rápido”.

El riesgo de estafas financieras aumenta ante promesas de altas rentabilidades en dólares; la recomendación es verificar asesores y evitar operaciones no bancarizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a colocar los fondos en dólares, Lentini detalló: “No recomiendo dejar los dólares quietos; incluso en Estados Unidos, la inflación erosiona el valor. Hoy se puede obtener entre 6% y 8% anual con instrumentos como obligaciones negociables (bonos corporativos), o alrededor del 5% anual si se compra un departamento y se alquila”.

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En este aspecto propuso consultar al banco por fondos comunes de inversión: “Son instrumentos ultraconservadores, ideales para mantener liquidez y cubrirse parcialmente de la inflación internacional”.

Alternativas de negocio e impacto emocional de los retiros

A quienes evalúan invertir en un emprendimiento, Lentini sugirió analizar el tiempo y esfuerzo necesarios. “Hay dos modelos de franquicias: el que requiere presencia activa del dueño y el que permite delegar en empleados. En el primero, la rutina personal cambia por completo; en el segundo, el ex trabajador se convierte más en inversor que en gestor directo”.

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Al respecto, señaló: “Algunos, tras perder el empleo, buscan ‘comprarse un trabajo’ debido a la dificultad para reinsertarse laboralmente pasada cierta edad. Las franquicias pueden ser una salida, siempre que se adapten a los intereses y habilidades del inversor”.

Destacó la importancia de elegir un rubro acorde a la personalidad: “Si te gusta tratar con personas, una cafetería puede ser adecuada; si preferís una labor analítica, hay franquicias con menor contacto con el público”.

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Mantener la indemnización en efectivo o sin invertir puede llevar a la pérdida de hasta el 30% de su poder de compra en pocos años, advierte Lentini REUTERS/Agustin Marcarian

El impacto emocional es relevante, afirma el asesor: “El trabajo da propósito y energía. Al salir, muchos deben construir una nueva rutina y sobrellevar la incertidumbre”.

Recomendaciones y advertencias frente a fraudes y estafas

Ante la abundancia de alternativas, Lentini advirtió sobre riesgos de estafas financieras. “Si le ofrecen un 8% mensual en dólares, desconfíe: no existen rentabilidades tan elevadas sin riesgo. Si fuese tan simple, el Estado invertiría todo su dinero ahí”, señaló.

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Asimismo recomendó: “Googleen a los asesores, consulten a su banco y no entreguen dinero físicamente”. El proceso seguro implica transferencias bancarias y operaciones debidamente registradas: “No lleven su dinero a lugares no regulados; si le presionan para invertir rápido, deténgase y haga todas las preguntas necesarias antes de decidir”.

Además, Lentini recordó ejemplos recientes de fraudes y destaca la importancia de la información y la prudencia: “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea real”. Indicó que la inflación en dólares también afecta los ahorros, y que mantener sumas importantes sin invertir puede llevar a la pérdida de valor: “Quien guardó dólares en una caja durante cinco años, perdió cerca del treinta por ciento de su poder de compra”.

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