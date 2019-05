—Se necesitan entre 3 o 4 semanas de trabajo con una compañía para tener una buena visión, con 10, 20 o 30 minutos es muy difícil. A veces escucho una idea y digo 'no va a funcionar' pero como tengo experiencia me doy cuenta de que puedo estar equivocado, por eso trato de tener la mente abierta. Las cosas cambian muy rápido. Hago muchas inversiones, pero no creo saber todo. Ahí es cuando se comenten los errores: una idea que parecía estúpida hace cinco años puede no serlo ahora.