"Comencé por error, no fue planeado", relató Eli Beer, el fundador de United Hatzala a Infobae. "En Israel el servicio militar es obligatorio y unos años antes de hacerlo podés ser voluntario en diferentes áreas. Yo trabajaba en el servicio de ambulancias cuando tenía 15 años. Me lo tomaba muy en serio y comencé a llevar un registro de cuánto tiempo se tardaba en llegar a una emergencia. El promedio era de 17 minutos, de los cuales dos minutos llevaba tomar los datos del lugar y de lo que había pasado y otros dos minutos en que el equipo suba a la ambulancia. La gente con emergencias reales no sobrevivía", recordó.