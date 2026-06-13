Ernesto Samper arremetió contra Trump y rechazó supuestas presiones para apoyar a Abelardo de la Espriella: “No necesito visa para ir a Chaparral”

Durante una visita al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Samper aseguró que Trump estaría promoviendo el voto a favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y presionando a quienes respaldan a sectores políticos opuestos - crédito @ernestosamperp/X

El expresidente de Colombia Ernesto Samper cuestionó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazó las supuestas presiones que, según afirmó, estaría ejerciendo sobre distintos procesos políticos en América Latina. Sus declaraciones se produjeron durante una visita al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde promueve su respaldo a la fórmula presidencial integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Durante su intervención, Samper sostuvo que Trump ha intervenido en distintos escenarios políticos de la región y aseguró que también estaría involucrado en la contienda electoral colombiana.

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En ese contexto, se refirió a versiones sobre eventuales sanciones migratorias contra quienes respalden al candidato del oficialismo. “El señor Trump está metido hasta las narices en todas las elecciones y en todos los procesos políticos que se están viviendo en América Latina. Liberó un narco para que pudiera ganar el presidente de Honduras. Toda la región de Centroamérica está en manos de partidos de derecha. Le metió veintidós mil millones de dólares a Milei en la Argentina para que pudiera ganar las elecciones parlamentarias. Está subiendo los aranceles en Brasil para que Lula no pueda argumentar que está saliendo adelante, como está saliendo adelante en su reelección, que la necesitamos. Es decir, en cualquier sitio. Está metido en Panamá. Yo creo que no hay un sitio en el cual no esté metido y está metido en Colombia”, afirmó.

El exmandatario agregó que, según su interpretación, Trump estaría impulsando el voto a favor del candidato de la derecha colombiana y advirtió sobre supuestas amenazas relacionadas con la revocatoria de visas.

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El exmandatario colombiano ironizó sobre las versiones relacionadas con posibles sanciones migratorias al afirmar que no le preocupa una eventual cancelación de visa - crédito @ernestosamperp/X

“Está pidiendo que la gente vote por el candidato de la derecha y está amenazando con quitarle la visa a los que lo apoyen. Yo estoy muy tranquilo porque yo no tengo visa, entonces a mí no me la pueden quitar dos veces”, expresó entre risas y aplausos de los asistentes. Samper remató su intervención con una frase que generó reacciones entre los presentes: “Además, no necesito visa para venir a San Andrés”.

A través de sus redes sociales, Samper informó que sostendría encuentros con líderes comunitarios, jóvenes, mujeres, pescadores, organizaciones sociales y ciudadanos del departamento insular para escuchar sus propuestas e inquietudes.

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Según explicó, las reuniones buscan recoger iniciativas y prioridades que puedan incorporarse al programa de gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué, fórmula que cuenta con su respaldo de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

La controversia por el respaldo de Trump a De la Espriella

Trump calificó a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y tenaz” y le otorgó su “respaldo completo y total” para la definición electoral del próximo 21 de junio - crédito Reuters y Nathalia Angarita/REUTERS

Los cuestionamientos de Samper surgieron en medio de la polémica generada por los mensajes publicados por Donald Trump en respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo, el mandatario estadounidense aseguró que De la Espriella había obtenido una “victoria decisiva” y expresó públicamente su apoyo para la segunda ronda electoral.

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Días después, Trump reiteró su respaldo mediante una nueva publicación en su red social, en la que volvió a destacar las cualidades del candidato.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, escribió.

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El presidente estadounidense también sostuvo que De la Espriella tendría éxito al frente del Gobierno colombiano y enumeró varios temas que, según afirmó, serían prioritarios en una eventual administración.

El mandatario estadounidense aseguró que una eventual presidencia de De la Espriella sería positivo en varios aspectos - crédito @realDonaldTrump/X

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, señaló Trump, en referencia al candidato Iván Cepeda sin mencionarlo directamente.

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Los mensajes de Trump y las posteriores declaraciones de Samper han alimentado el debate sobre la participación de actores internacionales en la campaña presidencial colombiana. Mientras sectores cercanos a De la Espriella han destacado el respaldo del mandatario estadounidense como una muestra de confianza en su proyecto político, dirigentes afines a Cepeda han cuestionado lo que consideran una injerencia externa en un proceso electoral que deberá definirse en las urnas durante la segunda vuelta.