1-Todos fracasan en sus primeros intentos. Lo bueno es aprender de ello. Lían indicó que el proceso educativo no termina en el colegio o la universidad, sino que es una práctica constante a lo largo de la vida

2-No le preguntes a la gente o a tus clientes qué estarían dispuestos a pagar por un producto. "No lo saben o mentirían", enfatizó

3-Tienes que testear todo antes de lanzarlo. Es necesario realizar muchas pruebas de calidad, aceptación, mercado, y demás, antes de lanzar un producto

4-Ser muy sistemático, recabar y analizar los resultados a fin de hallar posibles errores o forma de mejorar un producto o servicio

5-Los servicios son muy buenos para comenzar a trabajar. Permite la construcción de relaciones a futuro

6-Las pruebas gratuitas son correctas y hay que hacerlas. Con una o dos semanas de prueba está bien, ya que no es necesario testear un producto por mucho tiempo

7-Conocer el valor de una cosa ayuda a posicionarte y atraer clientes

8-Hay que conocer el proceso de compra del cliente

9-Customer Lifetime Value CLV. Estimar el valor de vida de un producto

10-El precio determina el valor. Hay que vender lo más posible caro,

11-Aplicar descuentos es malo y puede ser tomado como una acción cobarde

12-Evolucionar todo el tiempo

13-Utilizar un modo de simple de implementar un precio (por resultados, por calidad, etc)

14-Elegir en qué tipo de producto nos vamos a enfocar: simple o complejo

15-Tener presente el poder de la Ley de Pareto, también conocida como la Regla del 80/20 (ó 20/80), que establece que, de forma general y para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas