Para Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera, el cierre de la semana fue "pésimo", con el dólar abriendo el mínimo y cerrando en el máximo. Lo mismo que las golpeadas acciones. "La tendencia seguirá así, no cambió nada. Los que ilusionaron con la reversa de ayer no acertaron. No estamos cerca del piso y vamos al tope de la banda cambiaria mucho antes de lo que la gente pensaba", asegura.