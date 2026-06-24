La reacción de una leyenda de Alemania tras probar el mate y el “gesto” para alentar por Argentina en el Mundial

Al ex jugador de la selección de Alemania le acercaron esta bebida y cantó una de las canciones de aliento a la Albiceleste

El Mundial realizado en Brasil a mitad de 2014 todavía permanece en el recuerdo de los fanáticos de la selección argentina porque ese equipo de Alejandro Sabella ilusionó a todo un país, pero Alemania se topó en su camino y le ganó la final jugada en el Estadio Maracaná. De igual manera, todo parece indicar que, tras la gesta alcanzada en Qatar 2022, ese traspié empezó a quedar en el pasado y uno de los hinchas que siguió a la Scaloneta en la Copa del Mundo de este año en el continente americano se animó a protagonizar un curioso momento con uno de los verdugos teutones que levantó el trofeo en Río de Janeiro.

La grabación viralizada en redes sociales mostró a una persona que se acercó a la posición de Bastian Schweinsteiger, quien trabaja hace más de un lustro como analista para la cadena de su país ARD, y lo invitó a tomar un mate para que probara la bebida más icónica del Río de la Plata. Lejos de ofenderse, el ex volante central de 41 años aceptó la propuesta y, tras ingerir un sorbo, soltó su opinión: “Está bueno”.

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A continuación, el fanático de la Selección empezó a cantar Pa’ la Selección, el tema musical de La T y la M, y Schweinsteiger se prendió al ritmo, levantó uno de sus brazos y se mostró con una sonrisa junto a su compañera de trabajo, la presentadora Esther Sedlaczek. Todo sucedió en el estadio donde la Celeste y Blanca le ganó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J.

El hombre de 41 años jugó gran parte de su carrera en el Bayern Múnich, emigró en 2015 al Manchester United y se retiró con la camiseta del Chicago Fire de la MLS en 2019. Levantó más de 20 títulos, aunque se resaltan la Champions League 2012-13 y las 9 Bundesligas con los bávaros, sumado a la Europa League ganada con el cuadro de Manchester.

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Bastian Schweinsteiger ganó la Copa del Mundo en 2014 (Crédito: Caean Couto-Imagn Images)

A nivel selección, Bastian Schweinsteiger es una leyenda de Alemania. El ex jugador ocupa el Top 10 con más presencias con esta camiseta y está igualado con Philipp Lahm en el cuarto escalón de los futbolistas con más encuentros disputados en Mundiales (20), por detrás de Lothar Matthaus (25), Miroslav Klose (24) y Uwe Seeler (21).

Ya alejado del fútbol profesional, fue noticia en las revistas del corazón porque se separó de la ex número 1 del tenis, Ana Ivanovic, en abril de 2025. Inicialmente, el diario alemán Bild precisó que la determinación se debió a la falta de tiempo que compartían en el día a día, ya que el comentarista realizaba viajes permanentes, mientras la mujer permanecía en Belgrado, ciudad donde residía con los niños y contaba con el apoyo de su familia.

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Sin embargo, el abogado de Ivanović, Christian Schertz, aseguró que la ruptura se relacionaba con “diferencias irreconciliables”. En este sentido, Bild se hizo eco de unas imágenes de Schweinsteiger junto a una mujer búlgara, madre de dos hijos, en una playa de Mallorca. Esta relación extramatrimonial habría iniciado en el verano europeo de 2024.