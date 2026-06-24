Sociedad

Encontraron un feto de varios meses de gestación en un basural de Bahía Blanca

Dos trabajadores informales hallaron el cuerpo en el sector donde se deposita basura de las últimas 24 horas. La Justicia ordenó una autopsia y el peritaje de las cámaras del lugar

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basural a cielo abierto de Lujan
Encontraron un feto de varios meses en un basural de la ciudad de Bahía Blanca

Un macabro hallazgo estremeció a la ciudad de Bahía Blanca. En el relleno sanitario ubicado en el kilómetro 14 de la ex Ruta 229, en el conocido Camino Viejo a Punta Alta, personal del lugar encontró un feto de varios meses de gestación.

El hallazgo fue realizado por dos trabajadores informales, quienes circulaban por una de las áreas más activas del relleno. Allí, entre los residuos de las últimas horas, los hombres se toparon con el cuerpo de un feto, sin prendas y con el cordón umbilical expuesto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a aislar la zona y activar el protocolo correspondiente.

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El área donde fue encontrado el feto corresponde a una parte elevada del relleno, donde las máquinas comenzaban el proceso de compactación de residuos. Según informó el área de Recolección de Residuos, en ese sector se depositan los desechos acumulados en las últimas 24 horas, lo que delimita un período clave para las primeras hipótesis investigativas. Se estima que solo en el transcurso de este martes ingresaron al relleno unos 20 camiones, lo que complica la identificación del origen puntual del material en el que fue hallado el cuerpo.

De acuerdo con lo informado por el portal La Nueva, la escena fue preservada para permitir el trabajo de la Policía Científica, mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 asumió la investigación, ordenando las primeras medidas de rigor. Entre ellas, la realización de la autopsia para determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como el análisis de las cámaras de seguridad del predio y el seguimiento del recorrido de los camiones recolectores que arribaron durante la jornada.

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Anahí Bulnes - Rastrillaje en basural
>El hallazgo se dio por la intervención de dos trabajadores informales que se encontraban en el lugar (Nicolas Bravo)

Desde el área de Seguridad, se recabaron los registros de ingreso de camiones de los últimos días. El análisis de estos datos permitirá delimitar el área de búsqueda y, eventualmente, identificar el recorrido de los vehículos que depositaron residuos en el sector en cuestión. Se informó que las tareas incluyen la revisión de los listados de personal y la consulta a los trabajadores del relleno para recabar testimonios que puedan aportar información relevante sobre movimientos inusuales o personas ajenas al circuito habitual de recolección.

Por el momento, no se han difundido datos sobre posibles sospechosos ni sobre la identidad de la madre o responsables del hecho. Las autoridades evitaron brindar precisiones hasta tanto no se obtengan resultados concluyentes de las pericias y análisis en curso. La comunidad permanece atenta al avance de la investigación, mientras el caso suma un nuevo capítulo a la agenda judicial y social de Bahía Blanca.

Un hecho similar sucedió hace una semana en Misiones, donde encontraron un feto en un contenedor del barrio Belén, de la ciudad de Posadas.

El episodio tuvo lugar en las inmediaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde el personal sanitario y las fuerzas policiales debieron intervenir para preservar la escena y comenzar una investigación, bajo la supervisión de la Justicia provincial.

La secuencia se desencadenó cerca de las 17:00, cuando un hombre se acercó al CAPS, situado sobre calle 188 casi avenida 147, para advertir que había visto lo que parecía ser un bebé sin vida en el interior de un contenedor de residuos, ubicado en las proximidades del establecimiento. La información fue recibida por el personal de guardia, que rápidamente se dirigió al lugar para constatar la veracidad del aviso.

Un médico acudió al contenedor y confirmó la presencia de un feto junto a la placenta, envuelto en una sábana y sin signos vitales. La gravedad de la situación llevó al personal sanitario a preservar el sector y evitar la manipulación del contenedor, ya que estaba previsto que el camión recolector pasara en las siguientes horas. Esta medida permitió resguardar posibles pruebas para la investigación.

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