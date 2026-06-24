La tajante frase de Mbappé sobre el gran momento de Messi en el Mundial: por qué no está pendiente de sus goles

Kylian Mbappé reveló cómo Lionel Messi lo motiva para ser mejor

Kylian Mbappé explicó tras la victoria de Francia sobre Irak por 3-0 en el Mundial 2026 que no sigue partido a partido a Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, pero con solo dos tantos por encima del delantero galo.

El punta campeón ecuménico en Rusia 2018 llegó a ese partido con un dato que ordena la comparación entre ambos: Messi suma 18 goles en la historia de los Mundiales y Mbappé lo persigue con 16, la misma cifra que el alemán Miroslav Klose, que ya se retiró. En esta edición, el argentino ya marcó cinco veces y el francés acumula cuatro.

PUBLICIDAD

Mbappé firmó un doblete ante Irak, en un partido que además fue su encuentro número 100 partidos con la camiseta de Les Bleus. Horas antes, Messi había convertido dos goles para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

El atacante francés fue directo al explicar por qué no toma como referencia inmediata lo que hace el capitán argentino. “Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho, marcar. Siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más”, afirmó en la zona mixta del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

PUBLICIDAD

Kylian Mbappé y Lionel Messi en la épica final del Mundial 2022 en Lusail, Qatar. (AP Foto/Manu Fernández)

El delantero insistió en la misma idea con una definición todavía más concreta sobre su enfoque durante el torneo y no está pendiente de lo que hace Messi: “Así que no me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo”.

La comparación con Messi apareció en un contexto puntual: el argentino acababa de quedar al frente de la tabla histórica de goleadores en Mundiales, mientras Mbappé se mantenía a dos tantos de esa marca. El francés, de todos modos, dejó en claro que no convierte esa disputa estadística en su eje durante la competencia.

PUBLICIDAD

La respuesta del francés también quedó ligada a su rendimiento en el inicio del torneo. Francia ganó sus dos primeros partidos y en ambos Mbappé convirtió dos goles, una secuencia que él mismo vinculó con el estado físico y mental con el que llegó a la Copa del Mundo.

“Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante”, dijo el futbolista de Real Madrid. Luego explicó el recorrido previo a este torneo: “Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid, tuve una lesión importante de verdad en enero. Después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental y he intentado llegar aquí en buenas condiciones”.

PUBLICIDAD

Mbappé también describió el efecto que tuvo la suspensión del encuentro por el temporal que cayó sobre Filadelfia. El partido estuvo interrumpido durante más de dos horas, una situación que, según relató, alteró tanto la carga emocional como la exigencia de concentración del plantel.

“Ha sido una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario”, señaló.

PUBLICIDAD

Después precisó cuánto duró esa espera y qué implicó para el equipo francés en medio del partido. “Fueron hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo, para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final, cumplimos con nuestro objetivo”.

En tanto que su entrenador, Didier Deschamps, debió abandonar la concentración debido al fallecimiento de su madre y viajó a Francia. Su equipo, ya clasificado para los 16avos de final, será dirigido por su ayudante técnico, Guy Stéphan, en la última fecha del Grupo I frente a la Noruega de Erling Haaland, este viernes desde las 16:00.

PUBLICIDAD