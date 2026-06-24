Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño

Organizaciones campesinas recomendaron retrasar las siembras ante la prolongación de la canícula. El fenómeno de El Niño podría reducir las lluvias hasta en un 40 % en varias regiones del país. (Foto: Archivo)

La dirigencia campesina hondureña recomendó a los pequeños productores del país retrasar el inicio de las siembras ante la prolongación de la canícula y los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

El miembro del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), Darwin Cálix, advirtió que las condiciones climáticas previstas representan un riesgo importante para la producción agrícola, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Según explicó, la canícula podría extenderse incluso hasta septiembre, situación que obligaría a muchos productores a esperar nuevas recomendaciones técnicas antes de sembrar.

“Si se siembra en este momento se corre el riesgo de perder todos esos recursos”, alertó el dirigente campesino al referirse a las inversiones que realizan miles de familias rurales durante el ciclo agrícola.

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La recomendación surge en un contexto de preocupación por el impacto del fenómeno de El Niño, que según expertos provocará una reducción significativa de las lluvias en varias regiones del país.

<b>El Niño amenaza la producción agrícola</b>

El pasado 11 de junio, el director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, confirmó oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño en Honduras.

FOTO DE ARCHIVO. Los productores temen pérdidas económicas por la falta de humedad en los suelos. El Corredor Seco será una de las regiones más afectadas por la disminución de precipitaciones. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)

Las autoridades meteorológicas advirtieron que se trata de una fase fuerte del fenómeno, conocida internacionalmente como “Niño Fuerte” o “Niño Godzilla”, la cual podría extender sus efectos durante al menos un año.

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial provoca una disminución considerable de las lluvias y un aumento de las temperaturas, afectando directamente la producción agrícola.

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Los pronósticos señalan que Honduras podría enfrentar un déficit de precipitaciones de hasta un 40 %, situación que incrementa la preocupación entre los productores de granos básicos.

<b>Corredor Seco será la región más afectada</b>

Las autoridades identifican al Corredor Seco como la zona de mayor vulnerabilidad frente a la prolongación de la canícula.

Los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque figuran entre las regiones con mayores riesgos.

También podrían verse afectados sectores del sur de Comayagua, Intibucá y Lempira, donde miles de familias dependen directamente de la agricultura de subsistencia.

La reducción de las lluvias podría afectar principalmente la producción de maíz y frijol, dos de los principales cultivos de la dieta hondureña.

La dirigencia campesina pidió esperar las recomendaciones oficiales antes de iniciar cultivos. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias preocupan al sector agrícola nacional (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Organizaciones campesinas han señalado que una siembra fuera de tiempo podría representar pérdidas económicas importantes para pequeños productores que dependen de créditos, ahorros familiares o préstamos para desarrollar sus cultivos.

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<b>Piden esperar recomendaciones técnicas</b>

Darwin Cálix insistió en que los agricultores deben mantenerse atentos a las orientaciones emitidas por las autoridades de agricultura y los organismos meteorológicos.

La recomendación busca evitar pérdidas económicas y garantizar que las siembras se realicen cuando existan condiciones favorables de humedad en los suelos.

Expertos agrícolas señalan que sembrar durante períodos prolongados de sequía puede provocar baja germinación, pérdidas de semillas y disminución de las cosechas.

Además, la incertidumbre climática genera preocupación por posibles afectaciones a la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la producción de granos básicos.

Miles de pequeños productores dependen de las condiciones climáticas para garantizar sus cosechas. El fenómeno de El Niño podría extender sus efectos durante varios meses en Honduras. (FOTO: Radio América)

<b>Preocupación por seguridad alimentaria</b>

La prolongación de la canícula podría impactar no solo a los productores, sino también a los consumidores debido a una eventual reducción de la oferta agrícola.

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Organizaciones campesinas consideran necesario fortalecer los programas de asistencia técnica, sistemas de riego y apoyo financiero para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

Mientras tanto, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de El Niño y sus posibles impactos sobre el territorio nacional durante los próximos meses.

La dirigencia campesina reiteró el llamado a actuar con prudencia y esperar condiciones climáticas más favorables antes de iniciar las siembras de primera y postrera.