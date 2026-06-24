Política

Tras los dichos de Jorge Macri, en el Gobierno admiten que no le cierran la puerta a un acuerdo en CABA

El alcalde porteño confesó querer ir por otros cuatro años de mandato y en La Libertad Avanza no descartan presentarse en unidad en 2027

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El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)
El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aún sin el cronograma electoral definido, en el Gobierno no descartan presentarse en unidad con el PRO para competir por la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. Si bien desde La Libertad Avanza aseguran que el tema no está planteado, en Casa Rosada dejan abierta la posibilidad y sostienen que, antes de encarar negociaciones electorales, deben resolver previamente algunas definiciones del sistema electoral, como el futuro de las PASO.

Todavía no estamos pensando en eso. Nosotros antes tenemos que definir algunas otras cosas, como por ejemplo, si hay PASO o no”, sostuvo una fuente del armado porteño ante Infobae. “Todo puede ser”, postuló al respecto una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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En las filas libertarias esperan tener despejadas algunas incógnitas antes de sentarse a cranear el mapa de alianzas que posibilite la reelección del presidente Javier Milei en los próximos comicios. Uno de esos puntos pendientes es la aprobación de la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Las declaraciones llegan después de que el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestara su intención de competir por un nuevo mandato. "Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande”, planteó en declaraciones a Infobae En Vivo.

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en Infobae En Vivo
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en Infobae En Vivo

“Lo dijo como un deseo de él, es libre de quererlo”, ironizaron desde la sede porteña del partido violeta que le atribuyen al alcalde querer acordar con la fuerza que fundó Milei.

Si bien desde el armado libertario negaron que figure en los planes inmediatos, dado que postergaron para después del Mundial 2026 las definiciones electorales, no descartaron una potencial alianza a futuro como ocurrió en las legislativas de octubre de 2025. “Todo puede ser, pero por ahora no”, plantearon desde las filas libertarias.

Es que en el último tiempo, el oficialismo dio un vuelco respecto de la relación que mantenía con el referente del PRO en CABA. Ese cambio en la relación y el complejo presente del Gobierno obligaron a flexibilizar la postura que supo encarnar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien dio la orden a la regional que comanda la legisladora y referente porteña, Pilar Ramirez, de no acordar en la Ciudad para potenciar el sello y competir con candidatos “puros”.

Desde el Poder Ejecutivo no solo consideran que hubo un cambio positivo en la gestión porteña sino que se atreven a afirmar que harán todo lo que “garantice la reelección” del libertario en 2027. Incluso, en los últimos intercambios, el mandatario volvió a saludar al dirigente del PRO al que sacó de la lista de “traidores”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)

En otros sectores del ecosistema violeta no ven con malos ojos un entendimiento con los socios legislativos que, pese a las diferencias públicas por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, auxiliaron al oficialismo para la postergación del tratamiento de la interpelación en el Congreso.

“El problema con Macri nunca fue aliarnos o no aliarnos. Fue quién definía los términos de esa alianza”, definieron en Balcarce 50 hace algunas semanas.

No obstante, aseguran que el entendimiento dependerá de la imagen que el mandatario libertario tenga a la hora de encarar las negociaciones. “Veo posible un acuerdo, pero dependerá mucho de qué tan competitivo llegue Milei al cierre de alianzas”, precisó una fuente que transita a diario Casa Rosada, y argumentó: “Si llega fuerte, es menos probable que haya acuerdo, y si llega mal o más o menos es mucho más factible que ocurra”.

Desde el campamento amarillo evitan hablar de la posibilidad y hasta se animan a vaticinar un incremento en la intención de voto del titular del espacio, Mauricio Macri, algo que rechazan en La Libertad Avanza. “Hoy Mauricio está viviendo su mejor momento, pero si tiene ganas de competir, sale a recorrer y lleva a la fuerza a dos dígitos, ojo. La gente está muy enojada con el Gobierno”, alertaron desde el espacio que se fundó en 2015.

Sin embargo, son claros respecto al nombre con el que aspiran retener la Ciudad de Buenos Aires. “Es demasiado temprano para hablar de alianzas. Lo que no hay dudas de que el PRO tiene candidato en la Ciudad y es Jorge”, precisó un legislador cercano al alcalde. “No estamos pensando en las elecciones del 2027, falta mucho como para hipotetizar escenarios electorales. Estamos muy concentrados en seguir mejorando la gestión de la Ciudad”, coincidieron desde el entorno de Macri, horas después de que el ex intendente ratificara sus deseos por volver a competir.

El expresidente Marucio Macri junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
El expresidente Marucio Macri junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

En otra coincidencia entre ambos espacios que descartan que Patricia Bullrich, pese a protagonizar varias actividades por los barrios porteños, tenga intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y coinciden en que las aspiraciones de la senadora tienen proyección nacional.

Tanto en el oficialismo como en el PRO evitan dar definiciones prematuras, y aguardan las definiciones del calendario electoral. En Balcarce 50 garantizan que primero deberán resolverse las reglas del juego electoral para habilitar el debate sobre candidaturas y alianzas, incluso para la Ciudad.

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