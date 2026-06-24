Costa Rica

Tribunal impone 280 años de cárcel a 22 miembros de la banda “Los Gery” por narcotráfico y tentativa de homicidio en Costa Rica

Las penas van desde los 10 hasta los 26 años de prisión; tres imputados recibieron castigos por intentos de asesinato además del tráfico de drogas

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El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada dictó sentencia contra 22 miembros de la banda “Los Gery” este martes en San José. Crédito: teletica.com
El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada dictó sentencia contra 22 miembros de la banda “Los Gery” este martes en San José. Crédito: teletica.com

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada del Primer Circuito Judicial de San José condenó este martes a 22 integrantes de la organización criminal conocida como “Los Gery” a un total de 280 años de prisión, tras ser hallados culpables de delitos de tráfico de drogas agravado y tentativa de homicidio. La sentencia, leída por la jueza Mariela Villalobos e integrada de manera unánime junto a los jueces Henry Segura y Derrick Vargas, establece penas individuales que oscilan entre los 10 y los 26 años de cárcel.

De acuerdo con la resolución, las condenas más altas recayeron sobre Daniel Córdoba (26 años), Ariel Loría (24 años) y Michael Mora (22 años), los únicos imputados penados tanto por narcotráfico como por intentos de asesinato en perjuicio de Andrew Brenes y Fernando Calderán. Los otros 19 acusados recibieron condenas por tráfico de drogas en su modalidad agravada, con castigos de entre 10 y 14 años de prisión, según consta en la sentencia.

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Entre los sentenciados, Joshua Solano Madrigal y Rafael Zúñiga Ramírez deberán cumplir 13 años cada uno, mientras que Andrey Alvarado Flores, David Morales Navarro, Frangel Pérez Cordero, José Fernando Rojas Madrigal y Michael Sandoval Rodríguez recibieron 12 años. Adrián Delgado Gamboa y José Roberto Fallas Ramírez obtuvieron una pena de 11 años cada uno. Finalmente, Bryan Cubillo Cordero, Carolina Loría Solís, Clever Mejías López, Humberto Carvajal Calderón, Jean Carlo Sandoval Rodríguez, Jordan Segura Mejías, Kenneth Conejo Bonilla, Marlon Pérez, Sandra Rodríguez Quesada y Stanley Araya Araya deberán descontar 10 años cada uno en prisión.

El proceso judicial se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, dada la peligrosidad de la organización. Crédito: El Observador
El proceso judicial se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, dada la peligrosidad de la organización. Crédito: El Observador

El órgano jurisdiccional ordenó prisión preventiva por un año para 19 de los condenados, mientras la sentencia adquiere firmeza. En el caso de Andrey Alvarado, el tribunal lo absolvió de un cargo por legitimación de capitales y tráfico de drogas; además, se declaró con lugar una excepción de cosa juzgada en favor de Luis Valle y Jefferson Morales, lo que impide que sean juzgados dos veces por el mismo hecho.

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La resolución también incluyó la orden de abrir una investigación adicional (“testimonio de piezas”) contra tres hombres de apellidos Loría, Calderón y Vargas por presunto falso testimonio.

El proceso judicial se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de la policía judicial, Fuerza Pública y Policía Municipal de Santa Ana y San José, dada la peligrosidad de la organización y el perfil de los imputados. El juicio inició a finales de abril y abordó hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en sectores como Calle Chocolate, La Eulalia, San Diego, San Martín, Santiago del Monte y Tres Ríos, en La Unión de Cartago, donde la banda dominaba la venta de crack, cocaína y marihuana.

Según la investigación, “Los Gery” operaban principalmente en el cantón de La Unión y mantenían vínculos con otras organizaciones delictivas, como Los Maruja. Los líderes identificados, Gery y Gary Campos Barrantes, ya estaban en prisión por otro proceso relacionado con homicidios, pero la estructura siguió activa utilizando comunicaciones encriptadas para coordinar sus operaciones desde centros penitenciarios.

La Fiscalía había solicitado penas de 15 años por tráfico agravado de drogas y 12 a 13 años por tentativa de homicidio; finalmente, el tribunal consideró agravantes en algunos casos y ajustó las sentencias conforme a la participación y responsabilidad de cada imputado. La sentencia busca desarticular una de las redes criminales más activas y violentas de la región, según las autoridades judiciales.

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