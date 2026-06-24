Política

Federico Sturzenegger irá esta tarde al Senado para defender la ley de Sociedades

El ministro de Desregulación expondrá, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General. Aún espera que la Cámara alta le apruebe el proyecto de propiedad privada que dialoguistas le desplumaron a Patricia Bullrich

Guardar
Google icon
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Infobae en Vivo)
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Infobae en Vivo)

Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos".

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

PUBLICIDAD

Una mujer rubia con saco blanco habla por un micrófono frente a un hombre. Detrás, una pantalla muestra "Senado Argentina" y "Legislación General"
La libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, Nadia Márquez (Prensa Senado)

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.

Temas Relacionados

SenadoSociedadesDesregulaciónTecnologíaFederico SturzeneggerÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un sector de la CGT impulsa un paro de 36 horas y propone que el Estado se haga cargo de las obras sociales

Las propuestas fueron acordadas por dirigentes de unos 20 gremios, como Gastronómicos, La Fraternidad y la UTA, y que serán planteadas este jueves en el Consejo Directivo cegetista, donde avanza la idea de hacer protestas “a la francesa”

Un sector de la CGT impulsa un paro de 36 horas y propone que el Estado se haga cargo de las obras sociales

El Gobierno busca recuperar la agenda en Diputados con el Super RIGI y el pago a los holdouts

El pago de USD 171 millones a los fondos buitre ya tiene media sanción del Senado y debe ser ratificado antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento. Ayer los libertarios lograron bloquear la sesión que impulsaba la oposición para interpelar a Manuel Adorni

El Gobierno busca recuperar la agenda en Diputados con el Super RIGI y el pago a los holdouts

Kicillof proyecta unas PASO contra un candidato de CFK y descarta una reunión con Máximo Kirchner

El último discurso del líder de La Cámpora deterioró, aún más, la relación con el Gobernador. En La Plata creen que si no hay Primarias, el peronismo puede ir fragmentado a la elección general

Kicillof proyecta unas PASO contra un candidato de CFK y descarta una reunión con Máximo Kirchner

Tras los dichos de Jorge Macri, en el Gobierno admiten que no le cierran la puerta a un acuerdo en CABA

El alcalde porteño confesó querer ir por otros cuatro años de mandato y en La Libertad Avanza no descartan presentarse en unidad en 2027

Tras los dichos de Jorge Macri, en el Gobierno admiten que no le cierran la puerta a un acuerdo en CABA

Ricardo Lorenzetti: “Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema Cristina Kirchner”

A un año de la condena a la ex presidenta, el juez de la Corte Suprema llamó a proteger a las instituciones y respaldó la reforma del sistema de concursos judiciales para evitar que los candidatos dependan de padrinos políticos

Ricardo Lorenzetti: “Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema Cristina Kirchner”

DEPORTES

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Flavio Briatore confirmó cuándo anunciará el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

La tajante frase de Mbappé sobre el gran momento de Messi en el Mundial: por qué no está pendiente de sus goles

La reacción de una leyenda de Alemania tras probar el mate y el “gesto” para alentar por Argentina en el Mundial

Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba tras seis meses: el motivo detrás de su sorpresiva salida

TELESHOW

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong Un afirmó que avanza en la nuclearización de su Marina y anunció la construcción de nuevos buques de guerra

El dictador norcoreano Kim Jong Un afirmó que avanza en la nuclearización de su Marina y anunció la construcción de nuevos buques de guerra

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Tribunal impone 280 años de cárcel a 22 miembros de la banda “Los Gery” por narcotráfico y tentativa de homicidio en Costa Rica

Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño