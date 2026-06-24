Costa Rica

Embargan dieta del diputado José Miguel Villalobos por millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social

El Juzgado de Goicoechea ordenó retener más de ₡611 mil mensuales (USD 1,357) del salario del legislador de Pueblo Soberano para saldar una deuda superior a ₡300 millones (USD 663 mil)

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El Juzgado Especializado de Cobro de Goicoechea ordenó el embargo de parte de la dieta mensual del diputado José Miguel Villalobos Umaña. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Juzgado Especializado de Cobro de Goicoechea ordenó el embargo de parte de la dieta mensual del diputado José Miguel Villalobos Umaña. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea ordenó el embargo de las dietas que recibe el diputado José Miguel Villalobos Umaña, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), como parte de un proceso judicial impulsado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para recuperar una deuda que supera los ₡300 millones (USD 663 mil). La Caja confirmó que el rebajo mensual asciende a ₡611.393,77 (USD 1,357) y que la medida rige desde el 15 de mayo de 2026.

Según explicó Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, el embargo fue ejecutado sobre las remuneraciones del legislador tras una orden judicial dictada dentro del expediente 15-025555-1012-CJ. La acción responde a uno de los 21 procesos judiciales que la institución mantiene contra Villalobos, quien actualmente ocupa una curul en la Asamblea Legislativa.

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La deuda del diputado con la CCSS corresponde a dos obligaciones principales registradas al 20 de noviembre de 2025: ₡149,5 millones (USD 330 mil) por cuotas no pagadas como patrono físico y ₡162,7 millones (USD 354 mil) como trabajador independiente. En total, el monto reclamado por la Caja asciende a ₡312 millones, según un informe de la Auditoría Interna.

El embargo sobre el salario fue posible luego de que el juzgado especializado dictara un decreto de embargo, lo cual constituyó un giro en un caso que durante años enfrentó obstáculos debido a la imposibilidad de localizar al abogado y a la ausencia de bienes inmuebles inscritos a su nombre. La institución reportó dificultades para notificar a Villalobos y para hallar propiedades embargables, lo que llevó incluso a considerar la deuda como de difícil recuperación.

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Villalobos desempeñó el puesto de abogado de Rodrigo Chaves durante su administración (Foto AP/José Díaz)
Villalobos desempeñó el puesto de abogado de Rodrigo Chaves durante su administración (Foto AP/José Díaz)

La situación se destrabó porque, aunque los diputados no tienen una relación laboral ordinaria con el Estado, diferentes criterios de la Asesoría Legal del Congreso y una resolución de la Sala Constitucional de 1991 establecen que sus dietas sí son embargables para el cumplimiento de obligaciones legales. El artículo 172 del Código de Trabajo también considera esas dietas como salario a efectos de embargo.

Durante la campaña electoral de diciembre pasado trascendió la millonaria deuda de Villalobos con la CCSS, que llevó a la institución a intensificar las gestiones de cobro y a tramitar el embargo ante los tribunales. De acuerdo con la auditoría, la Caja acumuló 21 procesos judiciales contra el legislador, de los cuales 13 se encuentran en etapa de ejecución y ocho cuentan con sentencia condenatoria.

Entre 2020 y 2024, la institución tramitó además 11 avisos administrativos de cobro; tres de esos procedimientos concluyeron con resultado de “no localizado”. Incluso, pese a la notoriedad del diputado, la CCSS informó que tampoco fue posible ubicarlo físicamente mediante Correos de Costa Rica y que, por esa razón, optó por contactarlo a través del correo electrónico registrado en el sistema Sicere.

El propio legislador ha manifestado públicamente dudas sobre el monto que la CCSS le cobra y sostiene discrepancias respecto a la cifra total, aunque la documentación oficial sostiene la validez del proceso de cobro.

La deuda total del legislador con la CCSS supera los ₡300 millones, según informes de la Auditoría Interna. Universidad de Costa Rica
La deuda total del legislador con la CCSS supera los ₡300 millones, según informes de la Auditoría Interna. Universidad de Costa Rica

Actualmente, Villalobos figura en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) como patrono físico inactivo y trabajador independiente activo. A raíz de la imposibilidad de encontrar bienes embargables, la CCSS valoró solicitar una Declaratoria de Difícil Recuperación (DIR), ante el riesgo de que la deuda resultara incobrable.

La ejecución del embargo sobre la dieta del diputado marca un precedente en la gestión de cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

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