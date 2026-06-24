Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Dos trenes están uno al lado del otro, tras una interrupción del servicio de radio ferroviario a nivel nacional de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn, en la estación central de Múnich, Alemania, el 23 de junio de 2026 (REUTERS/Christine Uyanik)

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a la red ferroviaria alemana a detener todos los trenes -municipales, regionales y de larga distancia- en la noche del martes. El incidente dejó a pasajeros varados en diversas estaciones del país. Los servicios permanecieron paralizados mientras los usuarios formaban largas filas en los mostradores de información intentando averiguar alternativas para llegar a sus destinos.

El principal operador nacional, Deutsche Bahn, anunció poco antes de la 1 de la madrugada del miércoles que el problema se había resuelto y que el servicio comenzaba a reanudarse “paso a paso”.

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La compañía explicó que la interrupción se debió a un problema nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, utilizado para la coordinación interna de la red ferroviaria. Aunque se identificó la causa, no se ofrecieron detalles al respecto.

La directora ejecutiva de empresa, Evelyn Palla, declaró al diario Bild que “lograron estabilizar la situación con un sistema de emergencia”. Durante la interrupción, la empresa ofreció vales de taxi y hotel a los afectados y mantuvo trenes en estaciones para facilitar el traslado de los pasajeros. Deutsche Bahn pidió disculpas por los inconvenientes.

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En la estación central de Berlín, pasajeros como Reyna Ghoshal, de Atlanta, intentaban regresar a Múnich y describieron la escena como llena de “caras tristes”. Ghoshal señaló: “El revisor del tren fue muy amable, pero simplemente dijo: ‘No sabemos’”. También comentó que reservaron un autobús para la mañana siguiente ante la falta de información clara.

Unos pasajeros caminan por un andén de la estación central de Múnich, Alemania, el 23 de junio de 2026 (REUTERS/Christine Uyanik)

Las quejas por retrasos e interrupciones en los trenes alemanes han aumentado en los últimos años. Deutsche Bahn, empresa estatal, inició reformas profundas en sus principales rutas para mejorar su rendimiento tras años de escasa inversión. El sistema ferroviario solo se había visto obligado a detener la totalidad de sus trenes en ocasiones anteriores debido a tormentas, pero no por fallos técnicos.

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En el norte de Alemania, los trenes quedaron “completamente paralizados, porque la radio ferroviaria está fuera de servicio a gran escala”, informó la compañía regional privada Metropol. Metronom, que opera líneas regionales en los alrededores de Hamburgo, Bremen y Hannover y transporta a más de 120.000 pasajeros diarios, comunicó a sus clientes que “no realizaran más viajes en tren hoy” y recomendó buscar medios de transporte alternativos.

El sistema GSM-R (Sistema Global para Comunicaciones Móviles – Ferrocarril) es esencial para el funcionamiento ferroviario, ya que proporciona servicios de voz y datos, incluyendo la comunicación entre maquinistas y centros de control. Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, esta tecnología se utiliza en toda Europa como estándar desde el año 2000.

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Este incidente se sumó al que sufrió Deutsche Bahn en febrero de este año. El sistema ferroviario alemán sufrió un ciberataque que dejó fuera de servicio durante varias horas los sistemas de información y reserva de billetes de la empresa estatal.

El caso afectó tanto a la aplicación móvil DB Navigator como a la página web oficial bahn.de e impidió a miles de usuarios consultar horarios, adquirir boletos y acceder a información en tiempo real sobre el servicio de trenes.

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Tren detenido en Dernau tras la recuperación de la infraestructura ferroviaria dañada por inundaciones (REUTERS/Thilo Schmuelgen/Archivo)

Deutsche Bahn confirmó que el incidente fue provocado por una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), modalidad en la que miles de dispositivos infectados saturan los servidores con solicitudes simultáneas, causando la caída o inaccesibilidad de los sistemas.

Un portavoz de la empresa indicó que “nuestros mecanismos de defensa fueron efectivos para minimizar el impacto en nuestros clientes” y aseguró que los datos personales de los usuarios no se vieron comprometidos durante el ataque.

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(Con información de Associated Press y AFP)