Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba tras seis meses: el motivo detrás de su sorpresiva salida

Ricardo Centurión se marcha de Racing de Córdoba tras seis meses

“Me siento contento, feliz por esta oportunidad, vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos que tenemos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy”, expresó Ricardo Centurión en enero, apenas llegado a Racing de Córdoba.

Seis meses después, ese capítulo que comenzó con entusiasmo llega a su final: el extremo dejará el club tras disputar apenas 14 partidos y convertir tres goles.

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La salida del ex Boca Juniors y Racing Club ocurre en medio de una reestructuración interna del club, que atraviesa un recambio de cuerpo técnico y analiza el futuro de varios futbolistas.

El ciclo de Centurión comenzó con expectativas altas, tanto en lo deportivo como en lo institucional, pero la realidad terminó siendo distinta. La dirigencia de la Academia cordobesa decidió avanzar en la rescisión del vínculo antes de lo previsto.

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El habilidoso extremo de 33 años busca nuevos rumbos

En el semestre que permaneció en Nueva Italia, el extremo alternó entre titularidad y suplencia, con apariciones esporádicas que incluyeron tres goles (a Defensores de Belgrano, Deportivo Morón y Central Norte de Salta) y dos asistencias. El equipo llegó a liderar la tabla durante algunas fechas de la Primera Nacional, aunque una serie de resultados adversos lo ubicaron cerca de la zona de descenso al cierre de la primera parte del torneo.

En ese contexto, la comisión directiva resolvió realizar ajustes en el plantel y en el cuerpo técnico. En esa línea, este martes se anunció la partida de la dupla de entrenadores, Ramiro Torres y Pablo Motta.

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Respecto de Centurión, el club cordobés aún no formalizó la salida, pero las negociaciones para rescindir el contrato avanzan y, de acuerdo a fuentes consultadas por La Voz, la decisión del jugador está relacionada principalmente con cuestiones personales y familiares.

En ese sentido, el futbolista de 33 años optó por regresar a Buenos Aires para estar cerca de su entorno más próximo, mientras define los pasos a seguir en su carrera profesional.

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Centurión registró 14 partidos jugados y tres goles con la camiseta de la Academia cordobesa

La carrera de Centurión tuvo puntos altos al comienzo cuando debutó en Racing en 2011. Con el correr de los partidos, el habilidoso mediocampista ofensivo explotó y fue campeón en sus dos ciclos con la Academia (2014 y 2018). En la institución de Avellaneda completó un total de 93 partidos, con 19 goles y 14 asistencias.

Luego, fue transferido al Genoa. Y antes de llegar a Boca (donde pudo festejar un título con Guillermo Barros Schelotto como entrenador, además de cosechar 7 tantos en 24 cotejos), pasó por San Pablo. El próximo paso de Ricky fue San Luis de México, donde apenas jugó 12 partidos y su regreso a la Argentina fue con la camiseta de Vélez, que compró parte de su pase en 2020. Con el cuadro de Liniers participó de 62 encuentros, marcó 8 goles y dio 6 asistencias.

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A partir de su tercera temporada con el Fortín, el rendimiento de Centurión comenzó a decaer estrepitosamente y sus problemas extra futbolísticos comenzaron a florecer, por lo que terminó con una desvinculación y préstamos poco fructíferos por San Lorenzo y Barracas Central.

En 2025 surgió la chance de relanzar su carrera en Oriente Petrolero de Bolivia y, tras una temporada en Santa Cruz de la Sierra, jugó 31 partidos, con 9 tantos y 7 asistencias.

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