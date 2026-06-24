Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

A la izquierda, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en su encuentro con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, a quien agradeció la cooperación brindada a su país en áreas como migración, seguridad, salud y puertos. (Cortesía)

El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, junto a Michael Kozak, secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunieron con el presidente, José Raúl Mulino, en el marco del 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su permanencia en el país, Landau también se reuniría con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para “impulsar las prioridades de los Estados Unidos, entre las que se incluyen la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA con mayor rendición de cuentas”, según anticipaba una nota de prensa de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

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Agregaba que el vicesecretario promoverá en Panamá “una cooperación más estrecha para hacer frente a la inmigración ilegal, la delincuencia transnacional y los desafíos de seguridad en común, incluidos los de Haití y Nicaragua, a la vez que impulsará una transición democrática en Venezuela, la protección de la democracia de Bolivia y fomentará asociaciones económicas de confianza”.

El viaje del vicesecretario Landau, se indicó este martes, subraya el compromiso de la administración Trump de fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental y promover la seguridad y la prosperidad comunes en nuestra región.

Reunido con Mulino, el funcionario estadounidense agradeció en nombre de la administración del presidente Donald Trump la cooperación que el gobierno panameño ha brindado en áreas como migración, seguridad, salud y puertos.

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Las banderas de Panamá y Estados Unidos ondean sobre el Canal de Panamá, mientras un buque de carga transita por una esclusa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó que en los últimos dos años Panamá ha demostrado ser un socio cooperador estratégico, por lo que esperan continuar estrechando lazos en diversos temas de interés mutuo.

Por su parte, el presidente Mulino reafirmó que Estados Unidos es el principal socio de Panamá y aseguró que su administración continuará trabajando firmemente en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Por parte de la delegación estadounidense también participaron en el encuentro Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Viviana Bovo, asesora principal de esta oficina.

Una nota de prensa del gobierno panameño también informa sobre una conversación telefónica entre Mulino y el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, donde se comprometieron a establecer una alianza extraordinaria que permita impulsar las inversiones entre los dos países, así como reforzar el plan contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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“Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, le manifestó Mulino a De la Espriella destacando la buena relación que tienen ambos países, de acuerdo con la información oficial.

Vía telefónica, Mulino y el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se comprometieron a establecer una alianza que permita impulsar las inversiones entre los dos países. (Tomado de Internet)

Mulino indicó que en esta nueva etapa lo que buscará es “agrandar” la relación con Colombia. “Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, se agrega que dijo el mandatario panameño, destacando proyectos como la interconexión eléctrica, de alta importancia binacional y con un proceso de avance positivo en este momento.

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Por su parte, se reveló que De La Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión eléctrica, así como la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países. “Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, se manifiesta que dijo el presidente electo de Colombia.

Añadió que se tratará de un trabajo por estrechar las relaciones entre dos naciones gemelas. “No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió De la Espriella, de acuerdo con la nota de prensa.

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