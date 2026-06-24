El emotivo reencuentro de Marley con la gestante de su hija Milenka: “Tengo un gracias eterno para vos”

El conductor compartió las imágenes del momento que compartieron con la subrogante de su hija menor (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

En Por el mundo Mundial (Telefe), Marley protagonizó un emotivo reencuentro con Kasandra, la mujer estadounidense que gestó a su hija Milenka mediante subrogación de vientre. En el encuentro participaron también Levi, el hijo adolescente de Kasandra, y la propia Milenka, quien nació el 28 de diciembre de 2024. La reunión permitió revivir la experiencia compartida durante el embarazo, la atención médica recibida y los lazos que se forjaron entre ambas familias.

El reencuentro estuvo cargado de gratitud. El conductor expresó su aprecio por la mujer y destacó su dedicación durante todo el embarazo. “Tengo como un gracias eterno para ella, porque ella es tan, tan buena”, afirmó el conductor, remarcando la responsabilidad y el cuidado que ella demostró en cada consulta médica y en la preparación para el nacimiento.

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El momento en el que Milenka se encontró con Kasandra fue especialmente emotivo: la niña de un año y medio apareció saludando con la mano y a la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas al verla nuevamente. “Es hermosa”, expresó, luego de juntar las palmas. Y aunque Milenka no quiso estar en los brazos de la mujer, el conductor destacó el que tuvo para cumplir su gran sueño de volver a ser padre, luego del nacimiento de su primer hijo. “Ella te cuido muchísimo”, le murmuró a la niña.

El encuentro de Marley y Milenka con Kasandra, la subrogante de su hija (Por el mundo Mundial, Telefe)

Kasandra, por su parte, describió el embarazo como una experiencia positiva y sin complicaciones. Aseguró que disfrutó cada momento y que sintió el proceso como una oportunidad de dar un regalo, manteniendo una actitud saludable y activa hasta el día del parto.

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La relación entre ambas familias trascendió lo estrictamente médico. Durante el encuentro, del que también participó Mirko, el hijo mayor del conductor, compartieron un almuerzo y se refirieron al lazo especial que los une.

Durante la conversación, Marley recordó el momento del nacimiento de su hija y la tensión que se vivió en la sala de parto. El conductor relató que, pese a su deseo de que el parto fuera completamente natural, la situación se complicó por un episodio de sangrado que sufrió Kasandra.

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“Ella te cuido muchísimo”, le murmuró Marley a la niña, mientras Kasandra se emocionaba

La emisión mostró el intercambio de recuerdos y obsequios entre Marley y Kasandra. La gestante preparó un regalo artesanal para Milenka, elaborado durante varios meses, y Marley correspondió con presentes para Kasandra y su hijo. El ambiente fue distendido, con risas y anécdotas sobre los primeros momentos de la beba y la convivencia en Oklahoma.

Milenka se mostró entusiasta y cercana a Kasandra durante la reunión, lo que reforzó la importancia del lazo construido desde el nacimiento. La transmisión cerró con abrazos, agradecimientos y la promesa de mantener el contacto entre ambas familias.

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Frente al riesgo, la prioridad fue la salud de la gestante y de Milenka. “Fue de repente, fue todo tan rápido”, evocó el animador al describir la sucesión de hechos. Finalmente, la intervención médica permitió que la beba naciera sin complicaciones adicionales, y tanto la madre sustituta como la recién nacida se recuperaron favorablemente.

Kasandra sorprendió a Marley al obsequiarle una manta que tejió ella misma durante cuatro meses

El nacimiento de Milenka no fue la primera vez que el animador recurrió a la subrogación en Estados Unidos. El conductor ya había atravesado un proceso similar para el nacimiento de su hijo mayor, Mirko. En ambos casos, buscó mantener cierta continuidad biológica al seleccionar donantes de óvulos con características similares.

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La elección de Estados Unidos, y en particular de la ciudad de Tulsa, respondió a la posibilidad de realizar la subrogación dentro de un marco legal claro y con acompañamiento médico especializado. Tras el nacimiento, Marley permaneció un mes en Oklahoma junto a Kasandra y su familia, consolidando el vínculo y asegurando el bienestar de Milenka en sus primeros días de vida.