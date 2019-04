Pero también cabe esperar mayor demanda para formación de "activos externos", como se denomina formalmente al atesoramiento de dólares por parte de empresas y público en general, si la economía real no logra consolidar la leve reactivación que en el mes a mes comenzaron a mostraron los indicadores de la industria y de la construcción; y el oficialismo no logra mejorar las intenciones de voto que captan las encuestas de las consultoras más reconocidas.