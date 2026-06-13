Crimen y Justicia

Desvincularon a un funcionario de La Plata, luego de que fuera denunciado por abuso sexual y violencia de género

El ex funcionario quedó detenido, luego de que se diera a conocer que contaba con varias denuncias en su contra. Además, indicaron que tenía otro cargo en la Defensoría del Pueblo bonaerense

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Las denunciantes eran empleadas del acusado

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata confirmó la baja inmediata de uno de sus funcionarios municipales, luego de que fuera detenido tras haber sido acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un marco de violencia de género”.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. No obstante, aclararon que, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

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En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

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Juzgado penal de La Plata
El ex funcionario quedó detenido, luego de que la Justicia considerara que el caso era de gravedad

La causa fue iniciada a partir de denuncias presentadas por tres mujeres que trabajaban bajo la órbita del ex funcionario, quienes relataron haber sufrido situaciones de acoso laboral, violencia de género y abuso sexual. Asimismo, los casos quedaron bajo la defensa del abogado Axel Hurtado representa a las denunciantes y promueve medidas de protección.

Una de las denunciantes presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad, e informó al juzgado sobre la existencia de numerosas denuncias penales y procesos judiciales previos relacionados con hechos de violencia, amenazas y conflictos con mujeres.

A partir de esto, la Justicia evaluó la gravedad de los hechos denunciados y decidió rechazar su pedido de excarcelación. De esta manera, en el expediente se incorporaron antecedentes que mencionan investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia familiar.

De la misma manera, indicaron que el imputado desempeñaba funciones directivas en el municipio y mantenía reserva de cargo en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Por este motivo, consideraron que estos cargos le conferían una posición de poder frente a las víctimas.

Detuvieron a un dirigente político de Santa Fe por violencia de género: le encontraron cocaína y un arma

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento este miércoles en un departamento del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., exdirigente político local investigado por una causa de violencia de género. Durante el procedimiento, los agentes hallaron un revólver calibre 38, un trozo de cocaína de 60 gramos y otros elementos de interés para la investigación.

El trozo de cocaína que fue encontrado en posesión del dirigente santafesino (Gentileza: Aire de Santa Fe)
El trozo de cocaína que fue encontrado en posesión del dirigente santafesino (Gentileza: Aire de Santa Fe)

El operativo se originó tras una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien involucró al dirigente en hechos de violencia de género. Según explicó Alejandra Carrizo, coordinadora de la PDI, la detención se produjo en el marco de esa denuncia, aunque la investigación derivó en hallazgos vinculados con delitos de tenencia de armas y estupefacientes.

Durante la inspección en el departamento del Puerto, los investigadores incautaron una bolsa blanca con 60 gramos de cocaína y un revólver calibre 38. En simultáneo, se realizó otro allanamiento en una vivienda de Arroyo Leyes relacionada con el detenido.

Por otro lado, se conoció que el dirigente político ya había sido arrestado en 2017 por un hecho similar. En esa oportunidad, tras una pelea en un bar de la zona portuaria y la exhibición de un arma de fuego, la Prefectura Naval secuestró en su domicilio un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios.

En aquella oportunidad, enfrentó dos causas judiciales: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal. Según fuentes judiciales citadas por Aire de Santa Fe, la causa federal fue cerrada mediante un acuerdo de probation en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. La defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

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