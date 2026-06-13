Detuvieron a una mujer que violó la prisión domiciliaria por narcotráfico en Neuquén

La Policía Federal y la División Antinarcóticos lograron capturar a Álvarez, condenada por comercialización de estupefacientes

Cintia Belén Álvarez fue localizada en Mendoza después de permanecer casi un mes prófuga, tras violar su arresto domiciliario en Neuquén. La Justicia federal dispuso que la mujer, condenada a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes, cumpla la pena en una unidad penitenciaria federal.

La intervención de la Policía Federal Argentina y la División Antinarcóticos de Neuquén permitió ubicar a Álvarez en otra provincia, luego de que las autoridades judiciales advirtieran que había perdido contacto con los mecanismos de control dispuestos por el tribunal. El operativo de búsqueda se extendió durante varias semanas y requirió coordinación con fuerzas de seguridad de diferentes jurisdicciones, dada la sospecha de que la condenada había abandonado la provincia.

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La orden de detención fue emitida el 27 de mayo por el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Neuquén, después de que el Ministerio Público Fiscal verificara que no se conocía el paradero de la mujer, condenada por infracción a la Ley 23.737. La captura fue confirmada en una audiencia reciente, donde el juez de Ejecución dispuso que Álvarez permanezca alojada en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo.

Álvarez había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria por razones familiares, medida que le permitía cumplir la condena bajo determinadas condiciones y controles. Durante los primeros meses, el monitoreo de las obligaciones impuestas no presentó irregularidades. Sin embargo, en las semanas previas a la recaptura, el Ministerio Público Fiscal detectó que la mujer no se encontraba en el domicilio declarado y que las autoridades perdieron contacto con ella.

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La investigación sobre la fuga derivó en una alerta a nivel nacional y la activación de mecanismos de cooperación entre distintas fuerzas policiales. La localización de Álvarez en Mendoza fue el resultado de un seguimiento conjunto, que incluyó la revisión de movimientos y comunicaciones en diversas provincias. Una vez detenida, se ordenó su inmediato traslado a una unidad carcelaria federal, revocando así el beneficio de la prisión domiciliaria.

Durante el allanamiento en la vivienda de la calle Chacho Peñaloza encontraron dinero y estupecientes

La causa por la que recibió la condena se originó en la presunta existencia de un kiosco narco en Centenario, donde se documentaron movimientos frecuentes de compradores y se incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de estupefacientes.

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Álvarez arrastraba el pedido de captura y suma varias causas previas por delitos relacionados con la venta de drogas. La condena principal surgió de una investigación por comercialización de estupefacientes en la localidad de Centenario. El expediente se centró en el funcionamiento de un punto de venta de estupefacientes en una vivienda de la calle Chacho Peñaloza, donde la policía incautó una cantidad menor de estupefacientes, una balanza digital y dinero en efectivo.

Elementos secuestrados durante el allanamiento en la vivienda de Centenario, entre ellos droga fraccionada, una balanza digital y dinero en efectivo

En esa causa, también fue imputado un albañil de 34 años, expareja de Álvarez, considerado partícipe en la maniobra. La pesquisa, encabezada por el Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, determinó que la actividad ilícita continuaba incluso cuando el hombre no se encontraba en el domicilio, lo que reforzó la hipótesis del rol central de la mujer en la organización del kiosco narco.

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El 29 de agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Neuquén había condenado a Cintia Belén Álvarez a cuatro años y medio de prisión efectiva, en un juicio abreviado donde la acusada aceptó los cargos. En el mismo expediente, la expareja de Álvarez recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, al ser considerado partícipe secundario. El juez unipersonal del tribunal le advirtió al hombre que, debido a que acumula cuatro condenas previas, una nueva infracción lo obligará a cumplir la pena en prisión.

El seguimiento del caso generó preocupación en el ámbito judicial y en sectores vinculados al control del delito, debido a la dificultad para garantizar el cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria en personas con antecedentes de narcotráfico. La mujer permanecerá alojada en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo mientras avanza el proceso de traslado definitivo y se evalúan eventuales medidas adicionales de seguridad.

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