Crimen y Justicia

La defensa del acusado de empujar al joven atropellado en Mar del Plata pidió que no haya una “condena anticipada”

La pelea ocurrió tras un incidente de tránsito en Playa Grande y quedó registrada en video. La víctima resultó ilesa y esta semana fue citada a declarar

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Discusión y choque

La defensa de Matías Fay, el acusado de empujar al joven que fue atropellado en Mar del Plata, difundió un comunicado en el que pidió que se permita investigar “sin condena anticipada” el caso. De la misma manera, sostuvieron que “no es una persona conflictiva” y que su asistido está “a entera disposición de la justicia”.

En el texto, los abogados Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas afirmaron que desmintieron las versiones que circularon en las redes sociales sobre la personalidad del imputado. En contraposición, lo describieron como “un joven común, sin antecedentes de ningún tipo, que nunca estuvo involucrado en una situación como esta”.

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“No es una persona conflictiva ni ‘buscapleitos’”, remarcaron los defensores. Acto seguido, aclararon que Fay no practica rugby, a modo de refutar los rumores que lo habían vinculado con ese deporte.

Respecto a la acusación de que Fay habría tenido la intención de empujar a la víctima contra un auto de manera premeditada, apuntaron que “sostener que quiso provocar un resultado de esa gravedad es, sencillamente, inverosímil”.

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Tribunal de Mar del Plata
El acusado se habría presentado en Fiscalía el jueves con la intención de declarar, pero no le habrían tomado testimonio

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, los representantes legales indicaron que el jueves se presentaron ante la Fiscalía para manifestar la voluntad de Fay de declarar y aportar datos para el esclarecimiento de los hechos.

Aunque la declaración no pudo concretarse ese día, la defensa remarcó que Fay “se encuentra a plena disposición para hacerlo en cuanto la Fiscalía lo disponga” y que cumple con todas las medidas dispuestas en la causa hasta el momento.

Por último, los abogados insistieron en la necesidad de “serenidad” para que la investigación avance sin prejuzgamientos, más allá del “reproche social ya instalado”. Asimismo, reiteraron que están “a entera disposición para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido, en el ámbito que corresponde, que es el del expediente”.

Los detalles del caso

El joven, de 22 años, fue atropellado por un automóvil en la ciudad de Mar del Plata tras ser empujado durante una pelea ocurrida en la madrugada del domingo en la zona de Playa Grande. La secuencia, registrada en video y difundida en redes sociales, motivó el inicio de una investigación judicial de oficio, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Vista aérea nocturna de un grupo de personas de pie alrededor de un SUV oscuro con la puerta abierta en una calle, con un coche blanco estacionado cerca
El momento previo a que el joven de 22 años fuera embestido por el Peugeot

El incidente se produjo en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, donde varias personas discutían en plena calle. En las imágenes, uno de los presentes empuja a V.L. fuera del grupo. En ese momento, el joven pierde el equilibrio, cae hacia atrás y es embestido de inmediato por un Peugeot 208 blanco que circulaba por Victoria Ocampo. El impacto lo proyecta contra el parabrisas del vehículo.

La reconstrucción realizada por personal de la Comisaría 9.ª indicó que la confrontación se habría iniciado a partir de un incidente de tránsito entre los conductores de dos vehículos. Tras el atropello, los participantes de la pelea se dispersaron y abandonaron el lugar, mientras los testigos registraban la escena con sus teléfonos móviles. Fue así que las imágenes se viralizaron en las horas siguientes.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Público de la Comunidad (HPC) con politraumatismos y, tras recibir atención médica, fue dada de alta. La Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de María Constanza Mandagarán, quedó a cargo de la investigación, que fue caratulada como “lesiones dolosas”. La fiscal avaló las actuaciones de la Policía Bonaerense, que inició la causa de oficio.

Actualmente, los investigadores planean tomar declaraciones testimoniales y analizar en detalle las imágenes para identificar al hombre que empujó a la víctima y establecer las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, consideraron que la secuencia registrada en video será central para determinar cómo se desarrollaron los hechos y el grado de participación de cada persona implicada.

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