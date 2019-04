– AW: Si, creo que si hubiésemos hecho una encuesta aquí entre la gente que trabajó en esto y entre analistas financieros sobre dónde se ubicaría el tipo de cambio en la banda desde que arrancó el uso de las zonas de intervención y no intervención hasta ahora, creo que el comportamiento que hemos visto ha mostrado un tipo de cambio más fuerte del que hubiésemos anticipado, con una volatilidad que no ha sido mayor a la que se hubiese anticipado pero que sí se concentró en cierto período. Y eso creo que generó cierta angustia en los medios y en ciertos sectores que están siguiendo esta evolución, pero no es muy diferente a lo que hemos visto en otros países que eventualmente han tenido éxito en implementar este tipo de regímenes. Obviamente estamos conscientes de las particularidades del mercado argentino, a la falta de profundidad del mercado, etc, pero creemos que hasta ahora ha venido funcionando de acuerdo al diseño.