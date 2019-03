No hay que olvidar que el Banco Central en un mes tuvo que subir 20 puntos las tasas de Leliq para evitar que los depositantes vuelvan al dólar. La muestra de que los depósitos ya no abundan es que el Central pudo renovar solo los vencimientos y no absorber dinero del mercado. En las dos licitaciones del día captó 201.039 millones a una tasa promedio de 63,32% que es 1,12 puntos más elevada que la del día anterior.