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Padres del periodista asesinado Mateo Pérez piden justicia tras la captura de alias Chalá: “El perdón se lo dejo a Dios”

Los progenitores del comunicador social solicitaron a las autoridades rigor contra los responsables del crimen

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Los padres del periodista Mateo Pérez se pronunciaron tras la captura de alias Chalá - crédito Policía Nacional y captura de pantalla Entre Ceja y Ceja/Facebook
Los padres del periodista Mateo Pérez se pronunciaron tras la captura de alias Chalá - crédito Policía Nacional y captura de pantalla Entre Ceja y Ceja/Facebook

Los padres de Mateo Pérez Rueda, el periodista de 24 años que fue asesinado a manos de alias Chalá, comandante de las disidencias de las Farc, en el municipio de Briceño, Antioquia, pidieron justicia y una condena ejemplar para el ahora capturado como principal responsable del crimen.

Especialmente Gloria Rueda, madre del comunicador social, que expresó su reacción al enterarse de la detención de “Chalá”, uno de los más peligrosos sicarios al servicio del grupo armado.

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“Nos acabamos de enterar”, informó la progenitora, que en entrevista con Semana, dirigió un mensaje a las autoridades judiciales del país: “Este es, apenas, un primer paso. Lo que pido es contundencia con la pena de ese señor (Víctor Chalá). Es una persona altamente peligrosa y no solamente lo hago por mi hijo, Mateo, sino por todas las otras víctimas de él. Es necesario que las autoridades tomen el caso en serio y que sea contundente la pena que vayan a imponerle. Eso es lo que pedimos en justicia”, declaró.

El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
El criminal sería uno de los hombres de confianza de alias Primo Gay, uno de los más cercanos a Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional

Personalmente, sobre la posibilidad de perdonar al responsable del crimen de su hijo, la mujer afirmó que “eso se lo dejo a Dios. Que lo perdone él. Sabe en su infinita misericordia qué es lo que debe hacer”. Incluso, comentó que no contempla siquiera la posibilidad de enfrentarse personalmente con el autor del asesinato de su hijo.

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Si lo tengo al frente, creo, no le diría nada. Lo de hablarle o mirarlo, no lo contemplo”, afirmó.

Rueda señaló que la captura de Chalá le genera cierta tranquilidad, aunque condicionada a que la justicia actúe con rigor. “Siempre y cuando se siga rigurosamente la contundencia de la pena. Así daría tranquilidad, pero uno no sabe qué camino tomará este caso. De pronto, nos sorprende, como nos han sorprendido tantas veces”, indicó.

Al referirse a cómo ha sobrellevado la ausencia de su hijo, la madre de Mateo Pérez destacó el apoyo familiar y la fe: “Es gracias a Dios y a la familia. Hemos estado muy unidos y nos hemos estado ayudando los unos a los otros. Y la fortaleza que hemos recibido de Dios porque a él nos hemos entregado desde el primer día”, compartió.

Por su lado, el padre del joven periodista aseguró que “no se sienten seguros ni tranquilos” como familia, sostuvo en diálogo con Noticias RCN. Allí mismo, Julián Pérez, hermano del comunicador, solicitó contundencia a las autoridades, en favor de la justicia y sus garantías como víctimas.

Mateo Pérez, de 25 años, era director del portal El Confidente y cursaba estudios de ciencias políticas en la Universidad Nacional. Fue asesinado mientras realizaba una investigación periodística en la zona rural de Briceño, Antioquia, donde cubría información sobre combates entre grupos armados.

Alias Chalá, figura clave de las disidencias en el departamento de Antioquia

La Policía capturó a Víctor Chalá la noche del viernes 12 de junio en Flandes, Tolima, durante un retén. Sobre él pesaban órdenes judiciales por delitos de terrorismo, extorsión, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Su intento de desplazarse hacia Caquetá terminó con su detención y la de otros cuatro integrantes de las disidencias.

El líder criminal identificado como Jhon Édison Chala Torrejano cayó junto a otras cinco personas en un peaje ubicado a la altura del municipio de Flandes, en el departamento del Tolima - crédito Policía Nacional

Desde la Policía Nacional se comunicó que Jhon Edinson Chala Torrejano — su nombre de nacimiento— era cabecilla de comisión armada del GAO-r E-36, conocido como frente 36, y hombre de confianza del cuarto jefe de esta estructura, alias Primo Gay.

“Según las investigaciones, este criminal acumulaba una trayectoria de 10 años en el GAO-r, estando fuertemente vinculado al homicidio de firmantes del acuerdo de paz en 2024, además de haber fungido como cabecilla financiero encargado de extorsionar a los gremios cafetero, agrícola y ganadero en Huila y Tolima”, fue el reporte oficial de la institución.

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