Al economista Miguel Angel Broda le preguntaron si no tenía temor por una corrida cambiaria. "Cómo no voy a tener temor si el deporte nacional es dolarizarse, sobre todo los meses antes de las elecciones", exclamó. Advirtió "no hay certidumbre", y que se está recorriendo "un camino sinuoso" en materia cambiaria. "Hay riesgo, creo que lo pasamos", dijo.