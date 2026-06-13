Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias

El colapso ocurrió sobre la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo. Parte de la estructura del inmueble cedió y cayó a la vía pública en horas de la tarde, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital. (Infobae México/Selene Miranda)

El balcón de un departamento se desplomó este sábado en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y su caída sobre la vía pública obligó al cierre de calles y a una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El colapso ocurrió sobre la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo. Parte de la estructura del inmueble cedió y cayó a la vía pública en horas de la tarde, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital.

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Una ciudad bajo la lluvia

Para esta tarde en la Ciudad de México, se espera cielo mayormente #nublado con #lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de #granizo.#Temperatura actual: 23 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/R760Cy0JHY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

La Ciudad de México atravesó una jornada de precipitaciones desde la víspera. La tarde-noche del viernes 12 de junio dejó inundaciones y encharcamientos en varias alcaldías, con alertas amarillas activas en zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, entre otras.

Para el sábado 13, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo nublado desde la mañana y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas para la Ciudad de México y el Estado de México, con posible actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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Protección Civil, bomberos y policía acordonan la zona

Tras el reporte del incidente, elementos de Protección Civil, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para evaluar los daños y acordonar el área.

Las autoridades mantuvieron restringido el paso vehicular y peatonal mientras realizaban maniobras para retirar los escombros y revisar las condiciones estructurales del edificio afectado. Vecinos y transeúntes fueron exhortados a evitar la zona y atender las indicaciones del personal desplegado.

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Portero del edificio: el agua acumulada provocó el derrumbe

Su testimonio coincide con la conclusión de las labores de revisión estructural que las autoridades llevaban a cabo en el edificio de la calle Tlaxcala. (Infobae México/Selene Miranda)

El portero del inmueble atribuyó el colapso a la acumulación de agua en la estructura del balcón. El trabajador también precisó que Protección Civil ya realizó la inspección del lugar tras el incidente.

Su testimonio coincide con la conclusión de las labores de revisión estructural que las autoridades llevaban a cabo en el edificio de la calle Tlaxcala.

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Sin lesionados reportados

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían confirmado oficialmente personas lesionadas como consecuencia del desplome. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para descartar riesgos adicionales.

El sismo del día no tuvo relación con el derrumbe

Hemos entablado comunicación con las UGIRPC de Alcaldías, al momento, no se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero.



La Alerta Sísmica NO se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios.



Continuamos pendientes. https://t.co/9IXM0TAyzT — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 13, 2026

El mismo sábado, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 25 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, a las 12:20:45 horas. La coincidencia de fechas generó especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre el temblor y el colapso del balcón.

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La cronología de los hechos descarta ese vínculo: el derrumbe en la calle Tlaxcala fue reportado antes de que el movimiento telúrico fuera percibido en la Ciudad de México, según la secuencia de eventos difundida por las autoridades.

Lluvias del 12 de junio dejaron caos en toda la ciudad

La tarde-noche del viernes 12 de junio, la Ciudad de México registró precipitaciones intensas que pusieron a prueba su infraestructura urbana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta roja en Coyoacán y Tlalpan, y alerta amarilla en otras 14 alcaldías, entre ellas Cuauhtémoc.

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Las zonas más afectadas fueron el sur de la capital. En el cruce de Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, varios vehículos quedaron atrapados bajo el agua, con un tirante de hasta 90 centímetros en algunos tramos.

El Hospital Psiquiátrico San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también resultó afectado: el agua ingresó a sus instalaciones e inundó pasillos y salas de espera.

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En Tlalpan, la lluvia provocó el colapso de una barda perimetral sobre la vialidad y dejó al menos un vehículo varado por deslave. En la calle Textitlán, colonia Santa Úrsula Xitla, la acumulación de agua levantó el asfalto. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó precipitaciones de hasta 70 milímetros en puntos específicos de ambas alcaldías entre las 17:45 y las 23:00 horas.

El sistema de transporte también resintió las afectaciones: el Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, mientras que el Trolebús suspendió su servicio regular en el tramo de Calzada de Tlalpan por acumulación de agua en la estación Huipulco.

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