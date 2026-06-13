México

Sin relación con el sismo: autoridades confirman que el derrumbe de balcón en Hipódromo Condesa fue por lluvias

El desplome reportado precedió al sismo registrado ese sábado en la capital. Las autoridades descartaron conexión entre ambos hechos y continúan las labores para garantizar la seguridad en la zona afectada.

Guardar
Google icon
Fachada de un edificio colapsada con escombros de concreto y ladrillos en el suelo, exponiendo la estructura interna bajo una ventana
El colapso ocurrió sobre la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo. Parte de la estructura del inmueble cedió y cayó a la vía pública en horas de la tarde, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital. (Infobae México/Selene Miranda)

El balcón de un departamento se desplomó este sábado en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y su caída sobre la vía pública obligó al cierre de calles y a una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

El colapso ocurrió sobre la calle Tlaxcala, entre Insurgentes Sur y Chilpancingo. Parte de la estructura del inmueble cedió y cayó a la vía pública en horas de la tarde, en una jornada marcada por lluvias intensas en la capital.

PUBLICIDAD

Una ciudad bajo la lluvia

La Ciudad de México atravesó una jornada de precipitaciones desde la víspera. La tarde-noche del viernes 12 de junio dejó inundaciones y encharcamientos en varias alcaldías, con alertas amarillas activas en zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, entre otras.

Para el sábado 13, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo nublado desde la mañana y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas para la Ciudad de México y el Estado de México, con posible actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

Protección Civil, bomberos y policía acordonan la zona

Tras el reporte del incidente, elementos de Protección Civil, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para evaluar los daños y acordonar el área.

Las autoridades mantuvieron restringido el paso vehicular y peatonal mientras realizaban maniobras para retirar los escombros y revisar las condiciones estructurales del edificio afectado. Vecinos y transeúntes fueron exhortados a evitar la zona y atender las indicaciones del personal desplegado.

Portero del edificio: el agua acumulada provocó el derrumbe

Edificio moderno azul y blanco con daños graves y escombros de hormigón y ladrillos en la planta baja tras un terremoto, con un árbol y un hombre en la entrada
Su testimonio coincide con la conclusión de las labores de revisión estructural que las autoridades llevaban a cabo en el edificio de la calle Tlaxcala. (Infobae México/Selene Miranda)

El portero del inmueble atribuyó el colapso a la acumulación de agua en la estructura del balcón. El trabajador también precisó que Protección Civil ya realizó la inspección del lugar tras el incidente.

Su testimonio coincide con la conclusión de las labores de revisión estructural que las autoridades llevaban a cabo en el edificio de la calle Tlaxcala.

Sin lesionados reportados

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían confirmado oficialmente personas lesionadas como consecuencia del desplome. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para descartar riesgos adicionales.

El sismo del día no tuvo relación con el derrumbe

El mismo sábado, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 25 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, a las 12:20:45 horas. La coincidencia de fechas generó especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre el temblor y el colapso del balcón.

La cronología de los hechos descarta ese vínculo: el derrumbe en la calle Tlaxcala fue reportado antes de que el movimiento telúrico fuera percibido en la Ciudad de México, según la secuencia de eventos difundida por las autoridades.

Lluvias del 12 de junio dejaron caos en toda la ciudad

La tarde-noche del viernes 12 de junio, la Ciudad de México registró precipitaciones intensas que pusieron a prueba su infraestructura urbana. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta roja en Coyoacán y Tlalpan, y alerta amarilla en otras 14 alcaldías, entre ellas Cuauhtémoc.

Las zonas más afectadas fueron el sur de la capital. En el cruce de Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, varios vehículos quedaron atrapados bajo el agua, con un tirante de hasta 90 centímetros en algunos tramos.

El Hospital Psiquiátrico San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también resultó afectado: el agua ingresó a sus instalaciones e inundó pasillos y salas de espera.

En Tlalpan, la lluvia provocó el colapso de una barda perimetral sobre la vialidad y dejó al menos un vehículo varado por deslave. En la calle Textitlán, colonia Santa Úrsula Xitla, la acumulación de agua levantó el asfalto. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó precipitaciones de hasta 70 milímetros en puntos específicos de ambas alcaldías entre las 17:45 y las 23:00 horas.

El sistema de transporte también resintió las afectaciones: el Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B, mientras que el Trolebús suspendió su servicio regular en el tramo de Calzada de Tlalpan por acumulación de agua en la estación Huipulco.

Temas Relacionados

DerrumbeCDMXColonia CondesabalconProtección Civilluviaslluvias cdmxmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

La FGEO capturó al sospechoso con base en el señalamiento de testigos presenciales y aseguró la motocicleta usada en la agresión contra César Figueroa y un trabajador del ayuntamiento

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: se esperan fuertes lluvias en 20 entidades

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 13 de junio: se esperan fuertes lluvias en 20 entidades

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

La actriz estuvo presente en el evento realizado en el Estadio Ciudad de México

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

El decomiso de precursores químicos y un kilogramo de fentanilo en la colonia Mesa Colorada representó un golpe económico de más de 714 mil pesos para el crimen organizado

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

DEPORTES

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026