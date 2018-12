– El Incaa tiene 60 años de historia dedicado al cine, con una ley muy clara. A la par, hay otra realidad. Hoy, un episodio de un serie equivale a la producción de una película. Muchos directores, y también técnicos y actores que estaban en cine se pasaron a las series de televisión. Para no dividir la aguas, el mundo es audiovisual y te podés ir de un lado al otro con comodidad. La gran diferencia de nuestra gestión es que no damos el 100% de los fondos, ni nos quedamos con los derechos, simplemente damos un porcentaje que depende del plan de producción y los derechos son del productor privado. Nos quedamos, como en el cine, con un derecho no exclusivo para pasar el contenido en nuestras plataformas Cinear –que tiene tiene 1,3 millones de suscriptores activos– luego de pasada la etapa comercial, unos cuatro años. Es un mito que los argentinos no vemos contenidos nuestros. Cuando son buenos, se ven. Pasó con el Marginal 2.