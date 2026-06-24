Diputados, en vivo: el oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdouts

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda clave para el Gobierno, que buscará capitalizar el acuerdo alcanzado con sus aliados para avanzar con dos proyectos considerados estratégicos por la Casa Rosada: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y la autorización para ejecutar un plan de pago a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda defaulteada de 2001.
La convocatoria llega un día después de que el oficialismo lograra desactivar el intento opositor de interpelar al vocero presidencial, Manuel Adorni. Según pudo saber Infobae, la negociación que permitió bloquear esa ofensiva incluyó el compromiso de los habituales bloques aliados de acompañar la agenda parlamentaria del Gobierno, un respaldo que en La Libertad Avanza consideran clave para alcanzar el quórum y reunir los votos necesarios para aprobar las iniciativas incluidas en el temario.
Diputados aceptó la renuncia de Adrián Ravier y asumió Matías Matzkin
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Adrián Ravier, quien dejó su banca tras haber sido designado como nuevo vocero presidencial por el Gobierno nacional.
En su reemplazo asumió Matías Matzkin, que se incorporó al bloque oficialista durante la sesión. El recambio era seguido de cerca por La Libertad Avanza en una jornada clave para el tratamiento del Súper RIGI y el acuerdo de pago a los últimos holdouts de la deuda de 2001.
El oficialismo consiguió quórum para iniciar la sesión
La Cámara de Diputados reunió el número de legisladores necesarios para habilitar la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los últimos holdouts de la deuda defaulteada de 2001.
El quórum era uno de los principales desafíos para el oficialismo, que llegó a la jornada con negociaciones abiertas con los bloques aliados. Además de los proyectos económicos impulsados por la Casa Rosada, el temario incluye cuestiones de privilegio, homenajes y convenios internacionales.
Adrián Ravier dejará su banca y asumirá Matzkin
Durante la sesión está previsto que la Cámara acepte la renuncia de Adrián Ravier, designado por el Gobierno como nuevo vocero presidencial.
En su reemplazo asumirá Matías Matzkin. La transición es seguida de cerca por el oficialismo en una jornada en la que cada voto podría resultar relevante para garantizar la aprobación de los proyectos impulsados por la Casa Rosada.
Se espera una sesión de al menos 12 horas
La Cámara de Diputados se prepara para una jornada que, según estimaciones parlamentarias, podría extenderse durante al menos 12 horas. El oficialismo buscará aprobar el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los últimos holdouts de la deuda de 2001, dos de los proyectos más importantes para la Casa Rosada.
Antes de llegar a esos debates, el cuerpo deberá atravesar 15 cuestiones de privilegio, cinco homenajes y el tratamiento de una serie de convenios internacionales incluidos en el temario.
Tras haber logrado bloquear el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo buscará retomar la agenda en la Cámara de Diputados. El temario de la sesión convocada para este miércoles a las 12 incluye la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), el pago a los acreedores que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y una serie de convenios internacionales.