Diputados, en vivo: el oficialismo alcanzó el quórum y comenzó la sesión en la que se debatirán el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los holdouts

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda clave para el Gobierno, que buscará capitalizar el acuerdo alcanzado con sus aliados para avanzar con dos proyectos considerados estratégicos por la Casa Rosada: la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y la autorización para ejecutar un plan de pago a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda defaulteada de 2001.

La convocatoria llega un día después de que el oficialismo lograra desactivar el intento opositor de interpelar al vocero presidencial, Manuel Adorni. Según pudo saber Infobae, la negociación que permitió bloquear esa ofensiva incluyó el compromiso de los habituales bloques aliados de acompañar la agenda parlamentaria del Gobierno, un respaldo que en La Libertad Avanza consideran clave para alcanzar el quórum y reunir los votos necesarios para aprobar las iniciativas incluidas en el temario.