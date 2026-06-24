El Ministerio de Educación de Guatemala duplicó a Q1,300 -unos 167 USD- la beca de alimentación en cuatro internados públicos

La infografía muestra el aumento de la beca de alimentación a Q1.300 mensuales para estudiantes de cuatro internados públicos en Guatemala, a partir de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala duplicó a Q1,300 mensuales la beca de alimentación para estudiantes de cuatro centros públicos con internado, una medida que entra en vigor este miércoles 24 de junio y que, según el acuerdo oficial, busca sostener la permanencia escolar frente al alza de la canasta básica.

La nueva asignación se pagará durante nueve meses de cada ciclo escolar. El monto anterior era de Q650 por alumno beneficiario.

La decisión quedó formalizada en el Acuerdo Gubernativo 98-2026, publicado en el Diario de Centro América. La disposición fue emitida por el Mineduc y firmada el 15 de junio de 2026.

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El aumento alcanza a cuatro centros educativos públicos con internado

La reforma aplica a estudiantes beneficiarios del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner de Mazatenango, Suchitepéquez; la Escuela Normal Regional de Oriente de Monjas, Jalapa; la Escuela Normal Rural Pedro Molina de La Alameda, Chimaltenango; y la Escuela Normal Regional de Occidente de Santa Lucía Utatlán, Sololá.

De acuerdo con la cartera, estas becas fueron creadas y modificadas previamente por los acuerdos gubernativos 620-97, 585-99 y 23-2014 para cubrir alimentación de alumnos en establecimientos públicos con internado. El objetivo del programa es contribuir al bienestar de los estudiantes y a su rendimiento académico.

El nuevo monto responde, según el ministerio, a solicitudes presentadas por las direcciones departamentales de Educación y al incremento sostenido en el costo de la canasta básica. La cartera sostuvo que el ajuste busca garantizar la permanencia escolar y el adecuado desempeño de los alumnos que reciben el apoyo.

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Ese punto responde al dato central de la medida: desde ahora, cada estudiante beneficiario de estos internados recibirá Q1.300 al mes para alimentación, en lugar de Q650, dentro del período escolar establecido por el programa.

Estudiantes posan frente a las entradas de cuatro centros educativos públicos de Guatemala, incluyendo el Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner de Suchitepéquez y la Escuela Normal Rural Pedro Molina de Chimaltenango, que reciben aumento presupuestario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo reforma una norma anterior y obliga a readecuar el presupuesto

La normativa reforma el Acuerdo Gubernativo 620-97 y deroga el Acuerdo Gubernativo 23-2014, que había fijado la asignación anterior. La publicación oficial también establece que el Mineduc deberá realizar las transferencias necesarias dentro de su presupuesto para cubrir el incremento autorizado.

El ministerio tendrá que contemplar esos recursos financieros en sus presupuestos anuales correspondientes. Según la publicación, la vigencia comienza un día después de la aparición del acuerdo en el diario oficial.

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En la información difundida sobre el programa se indica que el beneficio consiste en un pago directo para ayudar a cubrir alimentación y, según la modalidad de la beca, también hospedaje, colegiaturas o materiales educativos. La cartera vinculó el aumento con la necesidad de evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos.

El MINEDUC transfirió 2.827 millones de quetzales para programas de apoyo escolar

El Ministerio de Educación de Guatemala transfirió 2.827 millones de quetzales entre enero y el 31 de mayo de 2026 para financiar programas de apoyo escolar, una partida destinada a sostener la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y a mejorar las condiciones de enseñanza en los centros del país.

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De ese esquema todavía quedan pendientes dos transferencias para alimentación escolar, cada una por 632 millones de quetzales, que se entregarán en el transcurso del año y forman parte del presupuesto aprobado para cubrir los 180 días del ciclo escolar 2026. Según el Ministerio, los recursos se distribuyen entre alimentación escolar, gratuidad, útiles escolares, valija didáctica y remozamiento de escuelas.

De acuerdo con la información que la cartera educativa entregó al Diario de Centro América, el objetivo de estos programas es que los establecimientos cuenten con los insumos necesarios para funcionar, que los docentes reciban materiales didácticos y que los alumnos tengan los útiles requeridos para sus estudios.

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El viceministro técnico de Educación Francisco Cabrera explicó al medio que el efecto también alcanza a la economía de los hogares, porque evita que las familias tengan que asumir gastos que antes recaían directamente sobre ellas, como la compra de cuadernos, lapiceros y marcadores. “Los programas permiten que las escuelas tengan lo necesario, que los docentes cuenten con materiales didácticos y los estudiantes reciban los útiles.