Incertidumbre por la continuidad de la Paz Total en Itagüí: Corpades pidió al Gobierno claridad sobre el futuro del Espacio Socio Jurídico

La incertidumbre aumentó tras las recientes elecciones presidenciales y los rumores sobre cambios en la política de paz - crédito Presidencia

La discusión sobre la continuidad de los procesos de diálogo impulsados bajo la política de Paz Total volvió a ocupar la atención pública tras la circulación de versiones que apuntan a una posible finalización del Espacio Socio Jurídico de la cárcel La Paz de Itagüí.

En este contexto, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) emitió un pronunciamiento en el que pidió al Gobierno nacional informar de manera oficial cuál será el futuro de las mesas de conversación actualmente instaladas. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2026, la organización indicó que tuvo conocimiento, a través de fuentes que calificó como confiables, de versiones según las cuales ya habría sido tomada la decisión de dar por terminados algunos de los espacios de conversación desarrollados en el marco de la política gubernamental.

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No obstante, señaló que permanece a la espera de una comunicación oficial por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de las autoridades competentes. “Consideramos que Medellín, el Valle de Aburrá, Antioquia y el país requieren información clara y oficial sobre el futuro de los diferentes Espacios Socio Jurídicos y mesas de diálogo instaladas en el marco de la política de Paz Total”, expresó Corpades en el documento.

La organización recordó que en Antioquia se desarrollan actualmente varios escenarios de conversación, entre ellos los Espacios Socio Jurídicos con organizaciones armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá, el espacio conformado con el Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y la mesa de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

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Solicitudes de información al Gobierno nacional

Corpades solicitó información pública sobre los protocolos para suspender o terminar mesas de diálogo - crédito Corpades

Ante las versiones que han circulado en los últimos días, Corpades pidió al Gobierno nacional informar públicamente cuáles son los protocolos establecidos para la suspensión o terminación de un espacio de conversación o una mesa de diálogo, así como precisar el futuro de los procesos actualmente instalados.

La organización también solicitó claridad sobre la orientación que adoptará la nueva administración frente a las iniciativas de paz urbana y rural, además de las medidas que se implementarán para garantizar la continuidad de los esfuerzos dirigidos a la reducción de la violencia y la construcción de paz en los territorios.

En su pronunciamiento, Corpades enfatizó que la paz constituye un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento consagrado en la Constitución Política de Colombia y sostuvo que cualquier decisión relacionada con la continuidad de estos espacios debe comunicarse de manera transparente a la ciudadanía.

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“La paz urbana y rural es mucho más que un discurso. No permitamos que se levanten las mesas de diálogo sin explicaciones claras al país”, manifestó la organización.

Versiones encontradas sobre el estado de la mesa de negociación

La delegación gubernamental aseguró que buscará solicitar la continuidad de los diálogos ante la nueva administración - crédito Colprensa

El debate se intensificó luego de que distintas organizaciones sociales comenzaran a advertir sobre una posible terminación del espacio de diálogo. Los rumores se han fortalecido tras las recientes elecciones presidenciales y la victoria de Abelardo de la Espriella, así como por información difundida por sectores que aseguran haber recibido datos sobre un eventual cierre de las conversaciones.

A este panorama se sumó la visita realizada recientemente a la cárcel de Itagüí por la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien ejerce funciones de coordinación dentro del Espacio Socio Jurídico. La presencia de la congresista generó nuevas especulaciones entre quienes siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones.

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Sin embargo, versiones conocidas por el diario El Colombiano señalan que hasta el momento no existe una decisión oficial sobre el cierre de la mesa. Según ese medio, Jorge Mejía, integrante activo del proceso de negociación, aseguró que las conversaciones continúan vigentes.

“Hasta el momento, después de las elecciones no se ha hablado del tema y la mesa de negociación todavía sigue en pie”, afirmó Mejía al ser consultado sobre el futuro del proceso. De acuerdo con sus declaraciones, no se ha producido un pronunciamiento definitivo que establezca la finalización de las conversaciones, por lo que la mesa continúa funcionando formalmente mientras se espera una determinación oficial.

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Gobierno habla de empalme y continuidad del proceso

La congresista explicó que la reunión en Itagüí estuvo relacionada con el proceso de empalme entre gobiernos - crédito Colprensa

Las versiones sobre un eventual cierre también fueron rechazadas por la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien explicó que la reunión realizada el 23 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí obedeció a actividades relacionadas con el proceso de empalme gubernamental y no a la clausura de los diálogos.

Durante declaraciones entregadas a Caracol Radio, la congresista señaló: “Nosotros, como delegación, asistimos el día de ayer a la sede de los diálogos, que es la cárcel de Itagüí, porque todas las entidades del Estado y todos los procesos de paz tenemos que realizar un informe sobre la gestión, sobre lo sucedido y sobre lo que le vamos a hacer entrega al próximo gobierno, porque se viene un proceso de empalme. Ese proceso de empalme, que está establecido en una ley, es una obligación para nosotros”, manifestó Zuleta.

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La coordinadora del Espacio Socio Jurídico agregó que la delegación gubernamental buscará presentar ante la próxima administración la solicitud de mantener los diálogos en funcionamiento, con el propósito de dar continuidad al trabajo desarrollado en el territorio.